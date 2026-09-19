Kane zrušil 49 let star rekord, Olise blestel s hat-trickom

V drugem polčasu so Münchenčani dodobra napolnili mrežo gostov, Harry Kane je zadel še v 54., Ismael Saibari v 70., Michael Olise pa je "hat-trick" dopolnil v 73. in 76. minuti. Tom Bischof in Alphonso Davies sta vpisala po dve podaji, eno pa je bogatemu večeru dodal tudi še Olise.

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"Zlata žoga? Ne želim govoriti o tem. Ne želim tudi govoriti o mojih golih, rads namreč govorim na igrišču. Z lovorikami se ne obremenjujem, ostajam takšen, kot sem bil od prvega dne kariere," je za Bild po strelskem mejniku dejal Harry Kane, ki ne želi komentirati mnenja drugih, kdo si najbolj zasluži laskavo lovoriko ob koncu koledarskega leta.

"Na te stvari nimam vpliva. Vsak ima svoje mnenje, meni je pomembno, da Bayern zmaguje in da tudi sam prispevam delež k uspehom," je Bildu še zaupal Otočan.

Harry Kane FOTO: Profimedia

Bo dovolj za zlato žogo?

Kane je z Bayernom osvojil bundesligo in nemški pokal, se uvrstil v polfinale Lige prvakov in kot kapetan popeljal Anglijo do tretjega mesta na svetovnem prvenstvu. Prejel je tudi evropski zlati čevelj za najboljšega strelca na stari celini in bil že tretjo sezono zaporedoma najboljši strelec nemške Bundeslige s 36 zadetki.

Harry Kane FOTO: AP

Kane je v sezoni na uradnih tekmah za klub in reprezentanco dosegel 73 golov. Več jih je dosegel le Lionel Messi, ki je v sezoni 2011/12 za Barcelono in Argentino zabil 82 golov. Letos ni drugih kandidatov, ki bi izrazito izstopali z uspehi tako v Ligi prvakov kot na svetovnem prvenstvu.

Zadnji igralec Bayerna, ki je osvojil zlato žogo, je bil Karl-Heinz Rummenigge pred 45 leti, leta 1981, potem ko je nagrado prejel že leta 1980. Franz Beckenbauer jo je kot igralec Bayerna osvojil v letih 1972 in 1976, Gerd Müller pa leta 1970.