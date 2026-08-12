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Liga prvakov

Kaos na Marakani: spor Stankovića z navijači, izraelske provokacije in odpovedana novinarska

Beograd, 12. 08. 2026 09.38 pred 1 uro 2 min branja 11

Avtor:
M.J.
Navijaška kulisa na tekmi med Crveno Zvezdo in Partizanom

V Beogradu se v prihajajoči sezoni ne bo igrala laskava Liga prvakov. Nogometaši Crvene zvezde ne bodo člani nogometne elite v sezoni 2026/2027. Rdeče-beli so na domačem stadionu doživeli šokanten poraz proti Hapoelu Beer Ševi (0:2) in se po skupnem izidu 0:3 poslovili od elitnega tekmovanja. Že med tekmo, posebej pa po njej, je bilo vse v znaku velikega razočaranja, jeze in nemoči ... Po debaklu je odstopno izjavo podal trener Dejan Stanković, vodstvo serijskih srbskih prvakov je celo odpovedalo uradno novinarsko konferenco. To je, komaj verjetno, sedmi sili sporočil kar redar ...

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Izraelski predstavnik si je tako zagotovil mesto v play-offu kvalifikacij za nogometno Ligo prvakov, kjer ga čaka obračun proti azerbajdžanskemu Sabahu. Srbskemu prvaku ostaja boj za Ligo Evropa, v kateri se bo pomeril s češko Viktorijo Plzen.

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Žvižgi s tribun in izključitev Stankovića

Kaotični prizori so se na Marakani odvijali že med tekmo, vrhunec pa so dosegli v 57. minuti, ko je bil izključen trener Crvene zvezde Dejan Stanković. Nekdanjega reprezentanta Srbije je celoten stadion pospremil z glasnimi žvižgi, Stanković pa je odgovoril s provokativnimi kretnjami proti tribuni in navijače pozival, naj bodo še glasnejši.

Dejan Stanković
Dejan Stanković
FOTO: AP

Po poročanju srbskih medijev je nato podal odstop z mesta trenerja, klub pa je za opoldne sklical izredno novinarsko konferenco. Za Stankovića je bil to drugi mandat na klopi Crvene zvezde, tudi tokrat pa je bila usodna izraelska ovira. 

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Prvič je klub vodil med letoma 2019 in 2022, ko je 26. avgusta 2022 odstopil po izpadu proti Maccabiju iz Haife v kvalifikacijah za Ligo prvakov. Takrat ga je nasledil Miloš Milojević.

Še en škandal po tekmi

Nenavadni dogodki so se nadaljevali tudi po zadnjem sodniškem žvižgu. Crvena zvezda je namreč prekršila ustaljeno prakso in sploh ni organizirala novinarske konference. Pred medije ni stopil ne Stanković ne kateri koli izmed igralcev, s čimer je klub sprožil nov val kritik v srbski javnosti.

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Še bolj presenetljivo je bilo, da novinarjev o tem ni obvestil predstavnik kluba, temveč uslužbenec varnostne službe stadiona. "Naročili so mi, naj vam sporočim, da igralci Zvezde ne bodo dajali izjav in da ne bo običajne mešane cone za medije," je presenečenim, bolje rečeno šokiranim, zbranim novinarjem pojasnil varnostnik.

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Po tem obvestilu je približno dvajset novinarjev zapustilo stadion Rajko Mitić, ne da bi opravili svoje delo ali dobili izjave akterjev tekme ...

Provokacija ali zgolj izraelsko prešerno veselje?

Izraelci so po veliki zmagi upravičeno slavili, posebno pozornost na Marakani pa je pritegnila ena od članic strokovnega štaba gostujoče ekipe. Ko se je odpravljala proti predoru, je pred navijači Crvene zvezde razgrnila izraelsko zastavo in z njo veselo mahala, kar je del privržencev beograjskega kluba razumel kot provokacijo.

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S tribun so se zato hitro zaslišali žvižgi in glasno negodovanje, po poročanju medijev pa je proti igrišču priletelo tudi nekaj plastenk. Sodeč po odzivih pod objavljenim videoposnetkom so mnenja navijačev deljena. Nekateri menijo, da je šlo za namerno izzivanje domačih navijačev, drugi pa v mahanju z zastavo svoje države ne vidijo nič spornega.

Razlagalnik

Stadion Rajko Mitić je največji nogometni stadion v Srbiji, ki se nahaja v Beogradu in je dom nogometnega kluba Crvena zvezda. Zaradi svoje impresivne velikosti in vzdušja, ki so ga ustvarjali navijači, so ga navijači že v preteklosti poimenovali 'Marakana', po slavnem brazilskem stadionu v Riu de Janeiru. Stadion je bil zgrajen leta 1963 in je skozi desetletja gostil številne pomembne mednarodne tekme, vključno s finalom evropskega pokala leta 1973.

Dejan Stanković je eden najuspešnejših srbskih nogometašev vseh časov. Svojo profesionalno pot je začel prav pri Crveni zvezdi, kasneje pa je zgradil izjemno kariero v italijanski Serie A, kjer je igral za Lazio in predvsem za milanski Inter. Z Interjem je leta 2010 osvojil prestižno ligo prvakov. Bil je znan kot vsestranski vezist z odličnim strelom od daleč in veliko borbenostjo. Za srbsko reprezentanco je nastopil na treh svetovnih prvenstvih, kar ga uvršča med legende srbskega nogometa.

Play-off v kvalifikacijah za Ligo prvakov predstavlja zadnjo, odločilno stopnjo pred uvrstitvijo v skupinski del tekmovanja. To je dvoboj na izpadanje, kjer se dve ekipi pomerita na dveh tekmah, doma in v gosteh. Zmagovalec tega dvoboja si zagotovi mesto med nogometno elito v skupinskem delu, medtem ko poraženec običajno nadaljuje svojo evropsko pot v skupinskem delu Lige Evropa. Ta faza je izjemno pomembna tako s športnega kot s finančnega vidika za klube.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI11

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kala 09
12. 08. 2026 11.47
Zvezda nima ekipe za ligo prvakov,,,ŽAL
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+1
1 0
Dražen Marjanović
12. 08. 2026 11.46
Ne maram izraela a ti navijaci iz belgradea so smesni
Odgovori
+2
2 0
FrankCostello
12. 08. 2026 11.34
Ha ha žideki so jih nabili, za smejat!
Odgovori
+1
2 1
Slash
12. 08. 2026 11.18
Jao bože! Židi so jih pregazili, ko plitav potok!
Odgovori
+2
3 1
Cervantes Saavedra
12. 08. 2026 10.51
Saj bi odpovedano tiskovno konferenco lahko prevzel kar rutinirani Vučić, saj itak vsak dan nastopa pred svojimi TV-kamerami, odlično se spozna tudi na nogomet in je njegov veliki mecen (ne s svojim denarjem) in sploh so vsi uspehi Srbije povezani z njim.
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+2
3 1
gullit
12. 08. 2026 10.38
Sramota na vseh področjih, nekoč velikana, zmagovalca lige prvakov tako rekoč. Globoko so padli, treba bo nekaj fejst spremeniti.
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+5
5 0
mestni
12. 08. 2026 10.35
Igra nogomet bolje kot zvezda
Odgovori
+3
3 0
MarkoJur
12. 08. 2026 10.27
izrael ne bi smel nikjer tekmovati, isto kot Rusija! Aja - trojna merila....
Odgovori
+9
11 2
wsharky
12. 08. 2026 10.16
tako pač je na balkanu
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+8
8 0
bohinj je zakon
12. 08. 2026 10.06
Zvezda je nula. Stanković je nula. Kakšna sramota.
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+3
6 3
bobiv
12. 08. 2026 10.02
Naj mi nekdo pove, kaj dela Izrael v Evropskik pokalih?
Odgovori
+14
17 3
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