Kaos na Marakani: spor Stankovića z navijači, izraelske provokacije in odpovedana novinarska

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Izraelski predstavnik si je tako zagotovil mesto v play-offu kvalifikacij za nogometno Ligo prvakov, kjer ga čaka obračun proti azerbajdžanskemu Sabahu. Srbskemu prvaku ostaja boj za Ligo Evropa, v kateri se bo pomeril s češko Viktorijo Plzen.

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Žvižgi s tribun in izključitev Stankovića

Kaotični prizori so se na Marakani odvijali že med tekmo, vrhunec pa so dosegli v 57. minuti, ko je bil izključen trener Crvene zvezde Dejan Stanković. Nekdanjega reprezentanta Srbije je celoten stadion pospremil z glasnimi žvižgi, Stanković pa je odgovoril s provokativnimi kretnjami proti tribuni in navijače pozival, naj bodo še glasnejši.

Dejan Stanković FOTO: AP

Po poročanju srbskih medijev je nato podal odstop z mesta trenerja, klub pa je za opoldne sklical izredno novinarsko konferenco. Za Stankovića je bil to drugi mandat na klopi Crvene zvezde, tudi tokrat pa je bila usodna izraelska ovira.

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Prvič je klub vodil med letoma 2019 in 2022, ko je 26. avgusta 2022 odstopil po izpadu proti Maccabiju iz Haife v kvalifikacijah za Ligo prvakov. Takrat ga je nasledil Miloš Milojević.

Še en škandal po tekmi

Nenavadni dogodki so se nadaljevali tudi po zadnjem sodniškem žvižgu. Crvena zvezda je namreč prekršila ustaljeno prakso in sploh ni organizirala novinarske konference. Pred medije ni stopil ne Stanković ne kateri koli izmed igralcev, s čimer je klub sprožil nov val kritik v srbski javnosti.

Še bolj presenetljivo je bilo, da novinarjev o tem ni obvestil predstavnik kluba, temveč uslužbenec varnostne službe stadiona. "Naročili so mi, naj vam sporočim, da igralci Zvezde ne bodo dajali izjav in da ne bo običajne mešane cone za medije," je presenečenim, bolje rečeno šokiranim, zbranim novinarjem pojasnil varnostnik.

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Po tem obvestilu je približno dvajset novinarjev zapustilo stadion Rajko Mitić, ne da bi opravili svoje delo ali dobili izjave akterjev tekme ...



Provokacija ali zgolj izraelsko prešerno veselje?



Izraelci so po veliki zmagi upravičeno slavili, posebno pozornost na Marakani pa je pritegnila ena od članic strokovnega štaba gostujoče ekipe. Ko se je odpravljala proti predoru, je pred navijači Crvene zvezde razgrnila izraelsko zastavo in z njo veselo mahala, kar je del privržencev beograjskega kluba razumel kot provokacijo.

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S tribun so se zato hitro zaslišali žvižgi in glasno negodovanje, po poročanju medijev pa je proti igrišču priletelo tudi nekaj plastenk. Sodeč po odzivih pod objavljenim videoposnetkom so mnenja navijačev deljena. Nekateri menijo, da je šlo za namerno izzivanje domačih navijačev, drugi pa v mahanju z zastavo svoje države ne vidijo nič spornega.