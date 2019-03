Kaos pri Atleticu: Savić se je sprl s trenerjem in ga označil za 'podgano'

Kar 42 poškodb v tej sezoni so že utrpeli nogometaši madridskega Atletica, poroča dnevnik AS, ni pa jasno, če mednje madridski športni časnik prišteva tudi poškodovano ramo, ki naj bi slovenskemu vratarju Janu Oblakupreprečila nastop na tekmah slovenske reprezentance v Ligi narodov. Število poškodb je prižgalo vse alarme pri "Atletih", pod drobnogledom pa jeOscar Ortega, sloviti "Profe" oziroma Profesor, kot ga kličejo v taboru rdeče-belih, ki naj bi pretiraval s količino telesno napornih vaj in s tem škodoval zdravju nekaterih nogometašev.

AS poroča, da je bilo med Ortego, ki so ga nedavno priprli zaradi domnevnega fizičnega napada na žensko, in nogometaši "vroče" tudi po torkovem porazu na povratni tekmi osmine finala Lige prvakov v Torinu, kjer so nemočni Madridčani proti Juventusu klonili po hat-tricku Cristiana Ronalda (0:3). Po tekmi bi namreč morali opraviti z razteznimi vajami, a tega nogometaši niso želeli storiti.

'Reci mi to v obraz, podgana!'

"Vrhunec vsega je bila (sobotna, op. a.) tekma z Leganesom," piše AS, ki navaja poročanje radia Cadena COPE. Ta je poročal o incidentu med branilcem Stefanom Savićemin trenerjem Diegom Simeonejem v tunelu proti slačilnicam, a je klub te informacije zanikal, zdi se, da je res prišlo do hudega prepira s Črnogorcem v glavni vlogi, a ne s Simeonejem v tunelu, temveč z Ortego v slačilnici.

"Konec tekme. Domača slačilnica. Trener (Ortega, op. a.) govori, brez da bi vedel, da Savić posluša: 'Ta se ne more niti premikati!' Savić, ki je igral vseh 90 minut, ga ošteje: 'Kaj si rekel o meni? Reci mi to v obraz, podgana!' Profe: 'Jaz nisem rekel ničesar o tebi ...' Toda Savić več ne posluša, Savić gre nadenj, želi ga udariti. Ločijo ju. Savić se zelo ujezi, pobesni. Prime nogometni čevelj in jo vrže v Profeja. Udarila je v eno od treh zaslonov, ki so v slačilnici, in ga uničila. Prerekanje se nadaljuje,"dramatične dogodke s stadiona Wanda Metropolitano opisuje AS.

"Igralci iščejo Chola (trenerja Simeoneja, op. a.), ki govori pred mediji. Ko je prišel, je poskušal pomiriti Savića. Odpeljal ga je v svojo pisarno, da bi z njim govoril in ga pomiril, a ukrepov proti trenerju ni sprejel, da bi mu rekel, da naj se opraviči za besede, ki so povzročile spor, to so nogometaši tudi zahtevali ... Videlo se je, da se je na treningu pred tekmo v Torinu vse skupaj še poslabšalo. Trening je bil telesno še bolj naporen kot ponavadi, dan kasneje pa je bilo v igri nekaj ključnega, četrtfinale. Igralci so pregoreli, Savić je najverjetneje trening zapustil že prej s sočno opazko."

Zavrnili raztezne vaje po tekmi v Torinu

Sledila je tekma v Torinu in velik polom, po katerem pa se je spor nadaljeval. "Jaz se ne bom raztezal," naj bi Ortegi dejal kapetan Diego Godin. Soigralci so sledili zgledu in ostali v slačilnici.AS se spominja, da so se že pred dvema letoma pojavljale pritožbe nad načinom dela Ortege, zvestega Simeonejevega pribočnika, ki se kljub temu ni odzval in Urugvajcu dal proste roke pri sestavi treningov.

"Letos je vse skupaj že skorajda na meji. Zaradi 42 poškodb v tej sezoni, zaradi tega, kako z njimi govori in z njimi ravna," so o Ortegi še zapisali pri dnevniku AS.

