Kaos v Lyonu: navijači in nogometaši kljub napredovanju skoraj obračunali med seboj

Lyon je bil pred zadnjim krogom v skupini G točkovno izenačen z Zenitom pri sedmih točkah. Ruse je čakalo gostovanje pri zadnji Benfici, medtem ko so Francozi doma gostili prvo ekipo skupine RB Leipzig. Nemški bundesligaš se je že v 33. minuti znašel v prednosti z 2:0, po tem ko sta enajstmetrovki uspešno izkoristila Emil Forsberg in Timo Werner. Lyon, ki je imel z Zenitom za nameček še slabši medsebojni izkupiček, je tako ostal z zelo skromnimi možnostmi za napredovanje. A v drugem delu je sledil veliki preobrat. Najprej je v 50. minuti fantastičen zadetek zabil Houssem Aouar, v 82. minuti pa je za remi in posledično napredovanje v polno meril kapetan kluba Memphis Depay. Ko je obenem postalo jasno, da Zenitu ne bo uspelo preskočiti Benfice, je na Groupama stadionu eksplodiralo in sladilo je veliko slavje domačinov, ki pa ga je nekoliko skazil dogodek po tekmi.



Medtem ko je večina od 53 tisoč navijačev stadion že zapustila, je posameznik iz Lyonove navijaške skupine Bad Gones vstopil na igrišče in razprl transparent, na katerem je ob karikaturi osla pisalo: "Marcelo, izgini." Depay je to opazil, stekel k navijaču in želel žaljiv napis sam odstraniti, a mu to ni uspelo. Med razgrete navijače – na igrišče jih je v tem času prišlo še kakšnih 50 – in nogometaše Lyona so se morali vmešati celo varnostniki, ki so preprečili morebitno obračunavanje. Nizozemski napadalec je bil po neljubem dogodku upravičeno besen, zaRMC sport pa je dejal:"Razburjen sem. Enostavno ne morem razumeti nekaterih navijačev. Že res, da nismo odigrali naše najboljše tekme, a dali smo vse od sebe, za nameček pa smo še napredovali. Želel sem si le, da bi navijač žaljiv transparent odstranil, na koncu pa so nas celo popljuvali."



Glavna Lyonova navijaška skupina ima z nogometaši, za katere naj bi stiskala pesti, že nekaj časa vse prej kot dober odnos. Razlog za to so v prvi meri slabi rezultati v domačem prvenstvu. Po tretjem krogu Lige prvakov, ko so Francozi klonili na gostovanju pri Benfici, pa je na lizbonskem letališču prišlo do obračunavanja med nekaterimi člani navijaške skupine in centralnim branilcem Marcelom. Vse od takrat je Brazilec njihova glavna tarča, v spor pa se je nedavno vključila tudi njegova partnerica, ki je na Instagramu že večkrat javno kritizirala skupino Bad Gones. Marcelo naj bi po torkovem incidentu soigralce že obvestil, da si želi zapustiti klub, poročajo pri Guardianu. Pri RMC-ju pa so zapisali, da je 32-letnik zaradi groženj najel celo osebnega stražarja.



Neljubo dogajanje je komentiral tudi trener Rudi Garcia, ki pri organiziranih navijačih prav tako ni priljubljen, saj je pred tem treniral velikega Lyonovega rivala iz Marseilla. "Depay je dokazal, da je pravi kapetan. Ne glede na kritike navijačev je ekipa pokazala, kako enotna je. Nogometaši si zaslužijo vse pohvale," je povedal 55-letnik.