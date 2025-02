Kaos v Španiji: Real zahteva posnetke iz VAR sobe, predsednik lige jih bo prijavil

Očitno se zadeva pred težko pričakovanim Madrilenom – mestnim obračunom med Realom in Atleticom, ki bržkone lahko vsaj malce usmeri tok dogodkov v boju za naslov prvaka – v Madridu še kako kuha. Real je pred dnevi proti Espanyolu ostal brez načrtovanih točk, potem ko ga je v 85. minuti v črno zavil Carlos Romero. Madridski Atletico pa ima za vodilnim mestnim tekmecem s stadiona Santiago Bernabeu le točko zaostanka. In prav ta konec tedna se bosta madridska rivala med seboj udarila.

Madridčani proti Espanyolu niso bili pravi, kot da bo, kar se je v preteklosti že dogajalo, za Real tradicionalno "prijazni" Espanyol predčasno izobesil belo zastavo in predal vse tri točke. Pa jih ni in galaktiki so doživeli neprijeten razplet in to tik pred madridskim obračunom.

"Vsi so videli, da je Real bil slab, daleč od ekipe, ki bi jo pričakovali. Daleč od igre, ki jo je v tej sezoni že kazal. In posledica vsega je bil dokaj zaslužen poraz, ki je še kako boleč. Vmes se je galaktikom zgodil še madridski obračun v španskem pokalu proti Leganesu, ki so ga dobili šele v sodniškem podaljšku. Na njihovo srečo, saj bo dodatni igralni čas lahko vplival tudi na madridski obračun," je bil AS izčrpen pred velikim derbijem v La Ligi.

Florentino Perez FOTO: AP icon-expand

Marca na drugi strani se je bolj ukvarjala s Florentinom Perezom in njegovimi sodelavci, ki vse od konca tekme v Barceloni "lajajo", da so obračun izgubili zaradi sodniških napak. "In res, kmalu zatem so vodilni pri Realu poslali javni protest in zahtevali dostavo posnetkov iz VAR sobe," sporoča madridski športni časnik.

"Še več, Real je celo napovedal, da se bo obrnil na navadno pravosodje, celo kazensko, in to vse v želji, da pride do avdio posnetkov iz VAR-a," poudarja katalonski športni časnik El Mundo Deportivo. "Morda naključno ali pa tudi ne, je ravno v tem tednu prišlo do skupnega sestanka sodnikov in predstavnikov klubov iz prve in druge španske lige. Vsi so prihajali, le Reala ni bilo," je bil ob koncu slikovit El Mundo Deportivo.

Veselje Espanyola po zmagi nad Realom FOTO: AP icon-expand

La Liga enotna proti Realu Pristojni klubi so nas sestanku ugotovili, da gre pri Realu enostavno in zgolj za pritisk na sodnike in sodniško komisijo. "Vodilna pri sklicu sestanka sta bila Sevilla in Atletico Madrid, predsednik krovne španske nogometen zveze Javier Tebas pa je sestanek označil kot zgodovinski in tak, ki lahko predstavlja prelomnico," nadaljuje Marca.

"Javier Tebas je že v preteklosti javno in brez zadržkov izrazil simpatije do Reala, saj je njegov navijač iz otroštva, toda tokrat je ohranil hrbtenico in ostro kritiziral početje galaktikov. In to tik pred derbijem, ki je lahko ključen v boju za naslov," sporoča katalonski El Mundo Deportivo.

Tebas: Real se hoče pokazati kot žrtev Javier Tebas je tokrat odlično stopil v bran "pravici" in kritizira početje Reala. "Delajo se žrtve, ni naključje, da so to okrepili po porazu v Barceloni in pred Madrileno. Meje zdravega okusa pa je prešlo s tem pismom, ki so ga objavili pred dnevi. Oni to delajo načrtno, v smeri vplivati na konkurenco na nedovoljen način." Repi zgodbe se bodo še vlekli, epiloga pred mestnim obračunom seveda še ne bo.

Javier Tebas, La Liga FOTO: AP icon-expand

"Poslali bomo prijavo. Smo še v dogovorih. Analiziramo, če bi to storili proti klubu, podpisnikom pisma ali upravnemu odboru Reala. V njihovih besedah je veliko laži, polresnice in to ne sme iti kar tako čez," je prepričan Tebas. "Real se dela žrtev, to je nizkotno. Sploh, ker ni resnice v njihovih trditvah. Škoda je narejena, predvsem za njihovo konkurenco. Mislim, da ne bom rekel preveč, če rečem, da so enostavno znoreli."