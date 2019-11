Kapetan Ajaxa: To je bila čista kraja ...

V skupini H nogometne Lige prvakov sta za dramo poskrbela londonski Chelsea in amsterdamski Ajax, tekma se je končala s spektakularnih 4:4. Gostje so slabe pol ure pred koncem še vodili s 4:1, a je nato sledil skoraj popoln preobrat. Londončani so zabili tudi peti gol, a ga je VAR razveljavil. V tej skupini bo še zelo napeto, pred zadnjima dvema krogoma imajo Valencia, Chelsea in Ajax po sedem točk.

Dušan Tadić je vso krivdo zvalil na sodnike ... FOTO: AP

Ajax, ki je več kot 20 minut igral z dvema igralcema manj, saj sta bila izključena Daley Blind inJoel Veltman, je vodil že s 4:1 po avtogolihTammyja Abrahama in Kepe Arrizabalage ter zadetkih Quincyja Promesa in Donnyja van de Beeka. Chelseaju pa so točko prinesliJorginho z dvema enajstmetrovkama, Cesar Azpilicueta in Reece James.

Valencia je na drugi tekmi skupine H ugnala Lille s 4:1. Dani Parejo, Geoffrey Kondogbia, Ferran Torres in Boubakary Soumare z avtogolom so bili strelci za Špance. Chelsea, Ajax in valencia imajo na vrhu po štirih krogih po sedem točk.

Na koncu so bili morda celo bolj srečni v taboru nizozemskih prvakov, saj so tekmo končali brez dveh igralcev. Obraz na licu trenerja Chelseaja Franka Lamparda po tekmi je razkril, da z delitvijo točk ni bil prav zadovoljen. "Težko je biti kritičen in nezadovoljen, če si še dobrih dvajset minut pred koncem tekme zaostajal za tri gole. A dvoboj se je nato povsem prevesil na našo stran in bili smo precej bližje zmagi od naših tekmecev. Če bi nam uspelo osvojiti vse tri točke bi bili že zelo blizu napredovanju, tako pa bo na zadnjih dveh krogih še zelo veselo," je otoškim novinarjem po spektakularni tekmi na Stamford Bridgeu hitel pripovedovati Frank Lampard. Čeprav so bili kar dvajset minut z dvema igralcema manj v polju, pa so bili tudi v taboru Ajaxaprecej nejevoljni. Izstopal je njihov kapetan, Srb Dušan Tadić, ki se nikakor ni mogel pomiriti s porazom ..."Bili smo veliko boljši od gostiteljev. tekma se je zapletala v smer naše zanesljive zmage. Kazalo je, da bomo govorili zgolj o naši odlični predstavi in zelo pomembni zmagi v boju za osmino finala, a se je na koncu razpletlo zelo slabo. Nismo si zaslužili takšnega konca," je po remiju v Londonu bentil kapetan nizozemskih prvakov Dušan Tadić.





Donny van de Beek je dosegel zadnji gol za Ajax v Londonu. FOTO: AP