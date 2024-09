'Kapetan Kane' poskrbel za (ne)zadovoljstvo Fantasy trenerjev

OGLAS

Uefa Fantasy Football FOTO: Uefa icon-expand

VRATARJI Med vratarji sta izstopala Arsenalov David Raya (5,5 milijona evrov) in član Bologne Lukasz Skorupski (4,5), ki sta kot edina dosegla dvomestno število točk. Oba sta ohranila prazno mrežo, ob tem pa ubranila še enajstmetrovko in prvi krog zaključila z 11 točkami. Poljskega čuvaja mreže je v svoje ekipe uvrstil le odstotek vseh uporabnikov. Poleg Španca in Poljaka so tekmo brez prejetega zadetka zaključili še Gregor Kobel (5,0), Thibout Courtois (6,0), Ederson (6,0), Emiliano Martinez (5,0), Yann Sommer (5,5), Lukas Hradecky (5,0), Dmytro Riznyk (5,0), Franco Israel (4,0), Marco Carnesecchi (4,5), Matvei Safonov (4,5) in Peter Vindahl (4,5). Kobla, vratarja dortmundske Borussie, ki je v lanski sezoni zbral največ točk, je v svoje ekipe uvrstilo največ igralcev – 25 odstotkov – sledi pa mu Realov Courtois – 21 odstotkov - ki je kot edini vratar v prvem krogu prejel nagrado za najboljšega posameznika tekme. Švicar je na račun prazne mreže in petih obramb zbral sedem točk, Belgijec pa po zaslugi nagrade za igralca tekme ter šestih obramb prav tako sedem točk. Najboljše razmerje med točkami in ceno so v prvem krogu ponudili Skorupski, Raya in Israel, največ obramb pa sta zbrala Ivan Nevistić, vratar Dinama iz Zagreba, ki je sicer prejel neverjetnih devet zadetkov, in Slovanov Dominik Takač, ki je moral po žogo v svojo mrežo petkrat.

Lukasz Skorupski je na tekmi proti Šahtarju (0:0) zaklenil svojo mrežo in se izkazal z ubranjeno enajstmetrovko. FOTO: AP icon-expand

BRANILCI Kar 11 branilcev je zbralo dvomestno število točk, in sicer Filip Panak (4,0), Zeno Debast (4,5), Jeremie Frimpong (5,5), Alejandro Grimaldo (5,5), Nuno Mendes (5,5), Jose Maria Gimenez (5,0), Edmond Tapsoba (5,0), Mykola Matviyenko (4,5), Liam Scales (4,5), Emre Can (5,0) in Ibrahima Konate (5,5). Med omenjenimi so trije člani Bayerja iz Leverkusna, ki se je v prvem krogu izkazal kot najboljša izbira med branilci. Najuspešnejši branilec je bil Panak, ki v igri stane le štiri milijone, kar je najnižja možna cena za branilca, zbral pa je 14 točk. Kapetan praške Sparte, ki je z zmago proti Salzburgu niz neporaženosti podaljšala na 15 tekem, je ob prazni mreži prispeval asistenco in šest ukradenih žog, za kar je bil izbran za najboljšega igralca tekme. Poleg njega so bili med branilci za najboljše posameznike dvobojev prvega kroga izbrani Celticov Scales, Šahtarjev Matviyenko in PSG-jev Mendes. Branilca, ki sta dosegla največ točk, Panak in Debast, sta bila uvrščena zgolj v en odstotek ekip. A tudi kvartet tistih največkrat izbranih, ki so se znašli v več kot petini ekip, ni razočaral. William Saliba (5,5) je zbral osem točk, Achraf Hakimi (5,5) sedem, Antonio Rüdiger (6,0) devet in Trent Alexander-Arnold (6,0) šest. Z najboljšim razmerjem med točkami in ceno so v prvem krogu postregli Panak, Debast, Gimenez, Tapsoba, Matviyenko in Scales, največ žog pa so odvzeli Atleticov Gimenez, Juventusov Bremer in PSV-jev Olivier Boscagli.

Filip Panak je ob zmagi praške Sparte proti Salzburgu (3:0) enkrat asistiral in bil izbran za igralca tekme. FOTO: AP icon-expand

VEZISTI Med vezisti z največ točkami so izstopali predvsem nogometaši, ki branijo barve nemških klubov. Največ točk med vsemi je zbral mladi ofenzivni vezist Bayerja iz Leverkusna Florian Wirtz (7,5), ki je ob visoki zmagi lekarnarjev proti Feyenoordu zabil dva gola, kar je zadostovalo za 18 točk. Brez težav je slavila tudi dortmundska Borussia, ki je odpravila Club Brugge, 20-letni Jamie Bynoe-Gittens (5,0), ki je v igro vstopil v 68. minuti, pa se je podpisal pod dva zadetka in prinesel 15 točk. Enako število zadetkov kot Wirtz in Bynoe-Gittens je dosegel tudi novinec v vrstah Bayern Münchna Michael Olise (6,5) in prinesel 13 točk, le eno manj pa je s tremi asistencami zabeležil izkušeni Joshua Kimmich (6,0). Njun soigralec Jamal Musiala (9,0), ki ga ima v svoji Fantasy ekipi kar četrtina trenerjev, je z dvema asistencama vknjižil devet točk. Med nogometaši, ki so glede na svojo ceno poskrbeli za izjemen izkupiček, so Youri Tielemans (6,0), Arne Engels (5,5), Kaan Kairinen (5,0), Hugo Magnetti (5,0) in Qazim Laci (4,5).

Jamie Bynoe-Gittens je v 23 minutah, ki jih je preživel na zelenici, zabil dva zadetka in bil izbran za igralca tekme. FOTO: AP icon-expand

NAPADALCI Med napadalci je v otvoritvenem krogu letošnje izvedbe najelitnejšega klubskega tekmovanja močno izstopal Harry Kane (10,5), ki je ob zmagi münchenskega Bayerna proti zagrebškemu Dinamu z izidom 9:2 dosegel kar štiri zadetke. Kapetan angleške reprezentance je bil v prvem krogu tudi kapetan številnih Fantasy trenerjev – tistim, ki mu niso zaupali vloge kapetana, je prinesel 21 točk, posameznikom, ki so okrog njegove roke nadeli kapetanski trak, pa dvakrat več, torej kar 42 točk. 31-letni Anglež je bil v prvem krogu edini napadalec, ki je zabil več kot zadetek, so pa kljub temu tudi nekateri drugi napadalci prinesli lepo število točk. Zadovoljni so lahko 'lastniki' Antoina Griezmanna (9,0), ki je z golom in asistenco prinesel 13 točk, med cenejšimi alternativami pa se je izkazal Kenan Yildiz (6,5), ki je prav tako vknjižil dvomestno število točk. Kylian Mbappe (11,0) in Viktor Gyökeres (7,5), ki jima je zaupalo lepo število Fantasy trenerjev, sta zabila vsak po zadetek, norveški zvezdnik Erling Haaland (11,0), ki je svoje mesto našel v ekipah več kot polovice Fantasy trenerjev, pa je poskrbel le za dve točki. Med napadalci, za katere je treba odšteti le pet milijonov, so se najbolj izkazali Nico Gonzalez, Victor Olatunji, George Ilenikhena in Abdallah Sima.

Harry Kane je Dinamu iz Zagreba zabil štiri zadetke, od tega kar tri iz bele pike. FOTO: AP icon-expand

Ekipa kroga Najboljšo ekipo uvodnega kroga tvorijo: Raya, Skorupski; Panak, Debast, Frimpong, Grimaldo, Gimenez; Wirtz, Bynoe-Gittens, Tielemans, Olise; Kane, Griezmann, Yildiz. Takšna zasedba je vredna 85,5 milijona, zbrala pa je 189 točk. Igro igra več kot 3000 Slovencev, od tega jih je več kot 800 v naši Pro Plus Fantasy ligi, ki se ji lahko še vedno pridružite s kodo 'Qob4Tn'. Po vsakem krogu bo najuspešnejši trener tedna prejel praktično nagrado, veliki zmagovalec po koncu sezone pa bo postal lastnik dveh vstopnic za poljubni tekmi ligaškega dela Lige prvakov v prihodnji sezoni. Po prvem krogu sta z 139 točkami na vrhu izenačena NBTeam in Erik Team, trenerja omenjenih moštev pa se lahko za prevzem nagrad javita na tadej.vidrih@pop-tv.si .