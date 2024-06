Kapetan pred iztekom pogodbe, ki je dvignil veliki pokal: 'Najsrečnejši dan'

Nacho Fernandez je član Realovega prvega moštva od leta 2012. To pomeni, da se je že šestič veselil osvojitve največjega klubskega tekmovanja na svetu, a prvič je on bil tisti, ki je po zmagi v zrak dvignil sloviti pokal. To je bila njegova 70. tekma v Ligi prvakov in drugo finale, ki ga je začel v prvi postavi. Star je 34 let in vse bližje je koncu zelo uspešne kariere, ki pa jo je večinoma preživel v senci zvezdnikov, ki so igrali najbolj vidne vloge pri preteklih uspehih najtrofejnejšega kluba v Ligi prvakov.

"To je izjemno. Celo življenje moraš posvetiti temu klubu, veliko je potrebnega, da dosežeš te stvari in danes je najsrečnejši dan v mojem življenju," je svoje vesele po tekmi poskušal opisati nasmejani Nacho. Kljub občutku neizogibnosti nove zmage Reala, pa Borussia ni odigrala klasične vloge palčka v bitki z velikanom. V prvem polčasu so Nemci bili občutno boljši, a Real nekako vedno najde način, da v najpomembnejših trenutkih izsili in izkoristi vse priložnosti. Tokrat sta v 74. in 83. minuti zadela Dani Carvajal in Vinicius.

"Trpeli smo na zelo zahtevni tekmi, ker so igralci Dortmunda odigrali odlično tekmo. Vemo kako poskrbeti zase v težkih trenutkih, ker je to v genih Reala. To je še ena noč, še eno finale in še en evropski naslov, ki nadaljuje zgodovino tega kluba. Pokal bom dvignil kolikor bo možno visoko, saj je ta najbolj poseben, ker sem tokrat kapetan. Poklonil se bom temu klubu, saj se sanje uresničijo in danes je eden najboljših dni v mojem življenju." je finale opisal kapetan Reala.