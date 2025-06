Kapetanka reprezentance odhaja v tabor turških prvakinj

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Mateja Zver je zadnjih deset let igrala v Avstriji, prej še v dresu Pomurja (pred tem, še ŽNK Odranci in ŠD Filovci), pet sezon pa tudi na Islandiji (Thor Akureyri FC). Najmočnejši pečat je pustila v dresu avstrijske ekipe SKN St. Pölten. Tudi s pomočjo 37-letne Slovenke je klub osvojil deset naslovov državnih prvakinj in devet pokalnih lovorik. Ekipa je v zadnjih treh sezonah igrala tudi v skupinskem delu Lige prvakinj.