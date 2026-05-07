'Karakter, ki smo ga pokazali proti Bayernu, je bil zelo pozitiven'

"Zelo smo ponosni, da nam je ponovno uspelo. Morali bomo biti pripravljeni na finale – to je najpomembnejša tekma v našem življenju in za ta klub bomo dali vse od sebe," je bil po tekmi že z mislimi v Budimpešti Khvicha Kvaratskhelia.
PSG se bo v velikem finalu pomeril proti Arsenalu. Za Francoze bo to že peto angleško moštvo, proti kateremu se bodo pomerili v letošnji sezoni: "Spoštujemo vse ekipe. Za nas je pomembno, da igramo svojo igro. Ne razmišljamo o tem, kdo bo naš nasprotnik, ampak se samo pripravimo na svojo igro in damo vse od sebe na igrišču. Težko bo – to je finale Lige prvakov – in preprosto moramo iti in uživati."
Gruzijec je ob zadetku Ousmana Dembeleja vpisal šesto asistenco v letošnji sezoni. "Mislim, da je bilo zelo pomembno, da smo gol dosegli na začetku srečanja. Videl sem, da je bil Dembele sam, in preprosto sem mu moral dati žogo. Zelo dobro je zaključil. Ponosni smo nanj in na vso ekipo, ker smo se danes borili in ekipni duh je bil neverjeten," je strelcu zadetka dejal Kvaratskhelia.
Z dosežkom svoje ekipe je bil zadovoljen tudi trener na klopi gostujočega moštva Luis Enrique. Španec se je tretjič v vlogi trenerja uvrstil v veliki finale. Poleg letošnje sezone mu je to uspelo tudi v lanski in leta 2015, ko je v finalu proti Juventusu slavil z Barcelono. "Karakter, ki smo ga pokazali proti ekipi, kot je Bayern, je bil zelo pozitiven. Zelo smo veseli, da smo se uvrstili v drugi finale Lige prvakov zapored. Obe tekmi sta bili intenzivni, zato se je bilo še toliko težje uvrstiti v finale," je misli po tekmi strnil Španec, ki je bil vesel dosežka svojega moštva.
