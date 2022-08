Karanović (p)o bolečem porazu na Obali: Moramo se stabilizirati kot moštvo

V mariborskem taboru tretjega prvenstvenega kroga slovenske prve lige ne bodo pomnili po dobrem. Po vrnitvi iz Moldavije in v pričakovanju dvoboja s finskim prvakom so v taboru vijoličastih ob številnih poškodbah morali opraviti kar nekaj igralskih rošad, za nameček pa so aktualni slovenski prvaki avanturo v Kopru končali z bolečim porazom (1:2). "Čestitke Kopru za zasluženo zmago. Tokrat nismo bili na nivoju tekme, začeli smo igrati prepozno, preveč je bilo preračunljivosti, manjkali so nam razpoloženi igralci," odkrito o neprepričljivi predstavi na Bonifiki v izjavi za uradno klubsko spletno stran trener Maribora Radovan Karanović. Po vodstvu gostiteljev je mariborski napadalec Roko Baturina poskrbel za takojšnje izenačenje, toda v drugem polčasu drugega vodstva gostiteljev niso več uspeli izničiti. "Dobili smo gol ob nepravem trenutku in se nismo uspeli ustrezno odzvati. Najbolj pa me skrbi spoznanje, da smo v treh prvenstvenih tekmah dobili sedem golov. To je preveč in znak, da zadeve v obrambi ne delujejo, včasih je prisotne tudi preveč lahkomiselnosti. Zagotovo so vse okoliščine glede poškodb in rotacij ekipe z vmesnimi prihodi in odhodi povzročile določene težave. Toda podoba na igrišču bi morala biti boljša, o tem ni dvoma."