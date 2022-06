Karanović o kvalifikacijah za LP: Dejstvo je, da nimamo veliko časa

Karanović o spoznanjih s prijateljske tekme proti Shkendiji ... "Za nami so intenzivni delovni dnevi in povsem razumljivo je bilo v določenih trenutkih opazno, da ni bilo ustrezne svežine. Če pogledam celoten teden, z vsem, kar smo opravili, je vse okej. Prvi trije novinci so se dobro znašli, tudi Mate Baturina je po spoznavanju z ekipo že odigral uvodne pol ure. Zato smo ob upoštevanju vseh okoliščin, ne glede na rezultat dvoboja s Shkendijo, lahko optimistični," je za spletno stran kluba dejal prvi trener vijoličastih. "Po vrnitvi reprezentantov začenjamo novo poglavje, priključil se bo tudi Sven Karić. Počasi se dopolnjujemo in nedvomno bo naša podoba drugačna, ko bomo v popolni zasedbi. Začetni del je imel nekoliko drugačen potek, z nami je bilo ogromno mladih, vse skupaj smo izkoristili, da tudi te fante spoznamo z načinom dela in zahtevami članskega nogometa. Naredili smo nekaj tudi za prihodnost, zdaj pa se usmerjamo k naslednjim najpomembnejšim ciljem. Dejstvo je, da nimamo veliko časa. Do 6. julija moramo biti na čim višjem nivoju in zato bodo prihodnji dnevi minevali ob popolni osredotočenosti," še pravi Karanović, ki dodaja da na izkušenega Roka Kronavetra zaradi poškodbe dlje časa ne bo mogel računati. O prvem izzivu na poti v Ligo prvakov pa ... "Imamo že določene informacije o Belorusih, zbiramo nove. Spremljali jih bomo temeljito, vemo, da imajo do prihoda v Maribor tri prvenstvene in pokalno tekmo, a se bomo ukvarjali predvsem s seboj. Z namenom, da skozi proces treningov in naslednje tri pripravljalne dvoboje, ki bodo pomenili priložnost za seznanjanje novincev z zahtevami ter za vračanje reprezentantov v naš režim, pripeljemo moštvo do želenega stanja."