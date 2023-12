Rummenigge: Čas je, da Superliga prizna dokončni poraz

Ko legendarni Karl-Heinz Rummenigge odpre usta, vsi drugi skrbno poslušajo. Nekdanji šef bavarskega velikana je v Uefinem izvršnem odboru prevzel mesto predsednika Juventusa Andrea Agnellija. " Andrea je po tistem famoznem večeru enostavno ugasnil telefon. Od takrat se nisva več slišala. Tudi ni potrebe. Je velik poraženec, in če sem povsem iskren, mi ga je kar malce žal. Bil je na nek način zaveden. Na srečo je Superliga že preteklost, obračamo se k zdravim temeljem nogometa, Superliga pa bi prinesla vse prej kot to, " je za Gazzetto Dello Sport med drugim dejal nekdanji legendarni napadalec Bayerna, ki je tesni sodelavec Alekdandra Čeferina pri Uefi.

" Nogomet je za vse, ne samo za bogate," je nadaljeval Karl-Heinz Rummenigge in povedal, kaj bi v praksi med drugim prineslo rojstvo Superlige. "Najmanj, kar je, bi umrla posamezna prvenstva, oziroma bi se kakovost znatno znižala. Tekem, kot sta Bayern – Werder ali Juventus – Cagliari, ne bi bilo več, če se slikovito izrazim, " je rožnatemu časniku še zaupal Rummenigge, ki ga prav nič več ne skrbi famozna Superliga. Nekoč pa ga je. To je Gazzetti tudi priznal.

" Sedaj skrbi ni več. A pred leti ni bilo tako. Še dobro pomnim tisto noč. Dvanajst ožigosanih, ki je želelo pretresti svetovni klubski nogomet. Spomnim se, da sem bil ves čas na liniji s predsednikom Aleksandrom Čeferinom. Takrat sem za hip pomislil, če jim bo morda res uspelo. Na srečo jim ni. Bil sem na stadionu Bayerna, ko so začela kapljati sporočila Čeferina. Pisal mi je, da so se začeli umikati. Najprej Angleži Chelsea, Liverpool, Manchester City, nato še ostali in zadeva je bila končana, " je bil za rožnati časnik izčrpen Karl-Heinz Rummenigge, ki je že dodal, da so vodilni iz Superlige stopili v stik z Bayernom, a jim ni uspelo.

"Niso klicali mene, pač pa Olija Kahna. Uli Hoeness in predsednik Herbert Hainer sta sicer v en glas zavrnila ponudbo. Podobno so razmišljali tudi vodilni iz PSG-ja," se spominja Karl-Heinz Rummenigge, ki upa, da bodo še preostali zagovorniki Superlige končno spoznali zmotnost projekta in dokončno priznali poraz. "To bi pričakoval od njih. S tem bi vsaj zadržali pokončno držo." Karl-Heinz Rummenigge se zaveda, da Superliga ne bi prinesla prav nič dobrega nogometu. "Njihova želja je bila širitev na Arabski polotok, v ZDA, morda še kam. To bi bil propad klubskega nogometa, kot ga poznamo. Na srečo se s pomočjo Čeferina in sodelavcev vračamo h koreninam te prelepe igre," je končal Karl-Heinz Rummenigge.