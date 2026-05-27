Kasper Schmeichel končal športno pot pri 39 letih

"To odločitev sem sprejel po posvetovanju z več kirurgi, specialisti za ramo, ki so mi pojasnili, da ne smem računati na možnost vrnitve in igranja na najvišji ravni," je dejal Kasper Schmeichel. Danec, nekdanji igralec Nice (2022-2023), je bil tudi vratar Leicester Cityja od leta 2011 do 2022. S tem je bil del neverjetnega pohoda lisic do zgodovinskega naslova v premier ligi leta 2016, preden je pet let pozneje osvojil pokal FA proti Chelseaju. Po kratkih obdobjih v Nici in nato Anderlechtu je od leta 2024 igral za Celtic.