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Liga prvakov

Kasper Schmeichel končal športno pot pri 39 letih

Koebenhavn, 27. 05. 2026 10.44 pred 28 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
STA
Kasper Schmeichel

Danski vratar, 39-letni Kasper Schmeichel, je sporočil, da se upokojuje po hudi poškodbi rame, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nazadnje je bil med vratnicama na Škotskem v ekipi Celtica iz Glasgowa. "Ko se mi bo junija iztekla pogodba s Celticom, bom končal svojo profesionalno nogometno kariero," je povedal za dansko televizijo TV2.

Kasper Schmeichel
Kasper Schmeichel
FOTO: AP

"To odločitev sem sprejel po posvetovanju z več kirurgi, specialisti za ramo, ki so mi pojasnili, da ne smem računati na možnost vrnitve in igranja na najvišji ravni," je dejal Kasper Schmeichel. Danec, nekdanji igralec Nice (2022-2023), je bil tudi vratar Leicester Cityja od leta 2011 do 2022. S tem je bil del neverjetnega pohoda lisic do zgodovinskega naslova v premier ligi leta 2016, preden je pet let pozneje osvojil pokal FA proti Chelseaju. Po kratkih obdobjih v Nici in nato Anderlechtu je od leta 2024 igral za Celtic.

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Sin Petra Schmeichela, legendarnega nekdanjega vratarja Manchester Uniteda, je v mladosti začel trenirati pri tekmecu Manchester Cityju in je za dansko reprezentanco odigral 120 tekem.

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