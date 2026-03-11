Katalonski navijač za 600 kilometrov zgrešil stadion Newcastla

St. James' Park se glasi stadion Newcastla, enako ime pa nosi tudi domovanje angleškega tretjeligaša Exeter Cityja. Poleg lokacije se stadiona nekoliko razlikujeta tudi po kapaciteti, objekt na severu sprejme dobrih 52 tisoč ljudi, domovanje Exeterja pa dobrih 8 tisoč. Tudi zaradi tega dejstva si lahko predstavljate začudenje navijača, ki se je z vstopnico za srečanje Lige prvakov prikorakal pred tribuno Adama Stansfielda.

Pri Exeterju so zapisali, da je navijač pripotoval iz Londona in je bil ob prihodu vidno zmeden. Vseeno je imel nekaj sreče v nesreči. Domači so v istem terminu namreč igrali proti Lincolnu, pri klubu so se izkazali z gesto, ki je nesrečniku vsaj malce izboljšala situacijo.