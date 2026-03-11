Naslovnica
Liga prvakov

Katalonski navijač za 600 kilometrov zgrešil stadion Newcastla

Exeter, 11. 03. 2026 17.53 pred 1 uro 1 min branja 8

Avtor:
Lu.M
Navijači Barcelone

Pravo ime, napačen stadion. Tako bi lahko opisali zagato, v kateri se je znašel nesrečni katalonski navijač, ki je na Otok odpotoval, da bi si ogledal dvoboj med Newcastlom in Barcelono. Namesto na sever se je privrženec Blaugrane znašel na jugovzhodu Anglije, v skoraj 600 kilometrov oddaljenem Exeterju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

St. James' Park se glasi stadion Newcastla, enako ime pa nosi tudi domovanje angleškega tretjeligaša Exeter Cityja. Poleg lokacije se stadiona nekoliko razlikujeta tudi po kapaciteti, objekt na severu sprejme dobrih 52 tisoč ljudi, domovanje Exeterja pa dobrih 8 tisoč. Tudi zaradi tega dejstva si lahko predstavljate začudenje navijača, ki se je z vstopnico za srečanje Lige prvakov prikorakal pred tribuno Adama Stansfielda.

Pri Exeterju so zapisali, da je navijač pripotoval iz Londona in je bil ob prihodu vidno zmeden. Vseeno je imel nekaj sreče v nesreči. Domači so v istem terminu namreč igrali proti Lincolnu, pri klubu so se izkazali z gesto, ki je nesrečniku vsaj malce izboljšala situacijo.

'Napačni' St. James' Park
'Napačni' St. James' Park
FOTO: X

"Bil je izredno žalosten in malce osramočen. Zato smo mu zagotovili vstopnico in mesto na pravem St. James' Parku. Vedno je dobrodošel pri nas," so zapisali pri angleškem tretjeligašu.

liga prvakov newcastle barcelona navijač exeter

Brezhibni Arsenal v Leverkusnu lovi pomembno prednost na prvi tekmi (0:0)*

Kruta usoda Kinskyja: 'Ubil je njegovo kariero, res mi ga je žal'

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
modelx
11. 03. 2026 18.56
to je razlog, zakaj je sudija podaljšal tekmo - čakal je, da je tale uspel priti na stadion in videti barcin gol
Odgovori
0 0
Miran1960
11. 03. 2026 18.54
Človek bi rekel, da je po poreklu Američan ali pa iz Bosne, ti se izgubljajo
Odgovori
0 0
Joško s Krasa
11. 03. 2026 18.54
Tako je če imate turiste za navijače. Kako bodo turisti bog ve od kje vedel,kje je Newcastl.
Odgovori
0 0
mmickica
11. 03. 2026 18.38
😅😅😅..., ta pa si je kupil pamet. Poznam mulce, ki so prišli na Turistično agencijo in si rezervirali hotel v Beogradu, kar se referentu na TA ni zdelo nič čudnega, veliko mularije odhaja v Beograd pijančevat in se nažirat čevapčičev. Ko so se čez par dni mulci vrnili na TA in nadrli referenta, kam jih je to poslal, da tam ni morja, so sodelavci skoraj umrli od smeha... muilarija je nameravala iti v Biograd na moru, pa so narobe povedali in posledično narobe odpotovali. Generacija Z da te kap.😅
Odgovori
+3
3 0
Sl0venc
11. 03. 2026 18.20
Če bi se to zgodilo pred 20 leti, ko še ni bilo interneta, bi lahko rekli: "Joj, smola." Zdaj mu lahko rečemo: "Kak butec," ker bi lahko prej pogledal, kje je stadion od Newcastla.
Odgovori
+0
2 2
Kolllerik
11. 03. 2026 18.26
A tam na stadionu je vedel, da ne gleda Barce? 🤣
Odgovori
+3
3 0
modelx
11. 03. 2026 18.55
ravno obratno - pred 40 leti bi ga našel s pomočjo papir zemljevida. sedaj pa te glupi 'garmin' napoti v neznano. vsaj 50% nesreč tujcev (in kakšnega našega tudi) so zakrivile aplikacije
Odgovori
0 0
Luigi Taveri II.
11. 03. 2026 18.08
To je isti navijač , ki je zgrešil El Clasico na Bernabeu za 300 km in pristal ob največji čistilni napravi v Zaragozi La Cartuji
Odgovori
+5
5 0
