Katastofa za PSG: Messi in Mbappe 'out' za obračun(a) z Bayernom

V torek se z veličastno nogometno poslastico Paris Saint-Germain - Bayern vrača elitna nogometna Liga prvakov. V boju za napredovanje med osem najboljših v Evropi so Münchenčani izraziti favoriti. Sploh ker za Parižane (vsaj na prvi tekmi) ne bosta igrala Kylian Mbappe in Lionel Messi. Še je živ spomin na avgust 2020, ko je Bayern z zmago z 1:0 Parižanom preprečil veselje v njihovem prvem finalu Lige prvakov v zgodovini kluba. Prenos spektakla na Kanalu A in VOYO, tudi z bogatim studijskim delom pred tekmo.

Slabim novicam iz tabora Parižanov ni in ni konec. Skorajda slabše ne morejo biti.

V torek se obeta prva poslastica, prvo dejanje osmine finala Lige prvakov PSG - Bayern. Z bogatim studijskim delom začnemo ob 20.30. Prenos bo na kanalu A in VOYO.

PSG bo dvoboj leta v osmini finala Lige prvakov proti Bayernu, vsaj prvi obračun, zagotovo igral brez Kylliana Mbappeja in Lionela Messija. Če se je za Francoza vedelo že pred dnevi, da je za obračun z Bavarci zaradi poškodbe kolena izgubljen, pa je na novo brez nastopa v tekmi, ki bo spet pisala usodo trenerskega štaba Parižanov, tudi Messi. "Je lahko še slabše? Mbappeja ni že nekaj časa, sedaj pa je jasno, da PSG ne bo mogel računati tudi na Messija. Groza in to pred tekmo leta," sporoča pariški L'Equipe, ki poudarja, da PSG že tako ni v formi, ob odsotnosti najboljših mož pa je pred tako pomembnim obračunom še več negotovosti in tudi slabe volje.

"Parižani so po novem letu na sedmih prvenstvenih tekmah pretrpeli kar tri poraze in dodali še remi, ob tem pa so izpadli v pokalu proti zagrizenemu rivalu Marseillu. Premagal je le nasprotnike iz spodnjega doma prvenstvene razpredelnice, tako da ni razloga za optimizem pred tekmo z Bayernom. Če ne bo rezultata v Evropi, se lahko stroka že poslovi," gleda naprej ugledni pariški športni časnik.

"Mbappe je že izpustil dve prvenstveni tekmi in še dve bo. Če bo po kakšnem čudežu v postavi za Bayern, bo lahko igral le nekaj minut, pa še to, če bo zares treba," je prepričan L'Equipe, ki prvi piše o podobnih težavah Lionela Messija.