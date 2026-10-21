Katastrofa Manchester Uniteda v Comu, bo Carrick kmalu bivši?

Angleži so se po svoji priložnosti takoj znašli v zaostanku, ko je v drugi minuti zadel Nico Paz z lepim strelom z roba kazenskega prostora. V prvem polčasu boljši Italijani so podvojili prednost v 49. minuti, takrat je bil Paz v vlogi podajalca, zadel pa je grški napadalec Anastasios Duvikas, ki je vpisal še tretji gol na tretji tekmi lige prvakov. Como je z Martinom Baturino, Pazom in Duvikasom popolnoma izigral Unitedovo obrambo.

V 57. minuti je po izgubljeni žogi Carlosa Balebe Paz stekel proti vratom rdečih vragov in dosegel še svoj drugi gol na tekmi za 3:0, kar je še povečalo muke in težave angleške ekipe, pri kateri na nitki visi tudi trenerska služba Michaela Carricka. Na 4:0 je povišal Jacobo Ramon v 76. minuti. V sodniškem dodatku je le kozmetično popravil izid Joshua Zirkzee.