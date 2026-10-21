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Liga prvakov

Katastrofa Manchester Uniteda v Comu, bo Carrick kmalu bivši?

Como, 21. 10. 2026 20.59 pred 59 minutami 2 min branja 5

Avtor:
STA
Como - Manchester United

Nogometaši Manchester Uniteda so v 3. krogu lige prvakov brez poškodovanega Benjamina Šeška gostovali v Comu. Italijanski prvoligaš je zmagal s 4:1. Lille je pred domačimi navijači s 4:2 klonil proti turškemu Galatasarayu.

Como - Manchester United
Como - Manchester United
FOTO: Profimedia

Angleži so se po svoji priložnosti takoj znašli v zaostanku, ko je v drugi minuti zadel Nico Paz z lepim strelom z roba kazenskega prostora. V prvem polčasu boljši Italijani so podvojili prednost v 49. minuti, takrat je bil Paz v vlogi podajalca, zadel pa je grški napadalec Anastasios Duvikas, ki je vpisal še tretji gol na tretji tekmi lige prvakov. Como je z Martinom Baturino, Pazom in Duvikasom popolnoma izigral Unitedovo obrambo.

V 57. minuti je po izgubljeni žogi Carlosa Balebe Paz stekel proti vratom rdečih vragov in dosegel še svoj drugi gol na tekmi za 3:0, kar je še povečalo muke in težave angleške ekipe, pri kateri na nitki visi tudi trenerska služba Michaela Carricka. Na 4:0 je povišal Jacobo Ramon v 76. minuti. V sodniškem dodatku je le kozmetično popravil izid Joshua Zirkzee.

Lille - Galatasaray
Lille - Galatasaray
FOTO: Profimedia

V zgodnejšem terminu je bila še tekma med Lillom in Galatasarayem, ki jo je sodil slovenski sodnik Rade Obrenović s pomočniki. Dobili so jo Turki s 4:2. Pri domačih je dva gola dosegel Soriba Diaoune, kar je pomagalo k vodstvu 2:1, toda zatem so gosti prek golov Alekseja Batrakova in Victorja Osimhena ter avtogola Berkeja Özerja pripravili preobrat.

Izidi Lige prvakov, sreda, 21. oktober:

Como - Manchester United 4:1 (1:0)
Paz 2., 57., Douvikas 49., Ramon 76.; Zirkzee 90+1.
(Benjamina Šeška zaradi poškodbe ni bilo v postavi Uniteda)

Lille - Galatasaray 2:4 (2:2)
Akgün 2., Batrakov 44., Özer 52. (AG), Osimhen 61.; Diaoune 7., 39.

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KOMENTARJI5

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Cupko
21. 10. 2026 21.57
Manu je bil bogi proti italijanskemu “malčku”
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0 0
borjac
21. 10. 2026 21.54
Saj lahko menjajo trenerje vsak teden drugega , ampak tukaj ni kaj pomagati , hrast ki se je včasih imenoval Manchester United ni več trden , tale hrast je popolnoma gnil , do korenin je gnil samo še en močan sunek vetra , in se bo zlomil , človek se vpraša kam so pripeljali tako slaven klub ??
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+1
1 0
SAKOSAKO
21. 10. 2026 21.33
Že zdavnaj bi moral biti bivši! Uničil je do konca kar je še ostalo!
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+2
2 0
GIANT
21. 10. 2026 21.11
Igro Coma bi "nogometaši" Olimpije morali gledati en mesec, 2x na dan.
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+6
6 0
FORTUDO1
21. 10. 2026 21.10
Kaj enim uspe narediti iz nekoč slavnega in uspešnega kluba je pa že res znanstvena fantastika! Ubogi Sir Alex najbrž zelo trpi, ko mora gledati in spremlajti to bedo!
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+4
4 0
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