Katastrofa Manchester Uniteda v Comu, bo Carrick kmalu bivši?

Angleži so se po svoji priložnosti takoj znašli v zaostanku, ko je v drugi minuti zadel Nico Paz z lepim strelom z roba kazenskega prostora. V prvem polčasu boljši Italijani so podvojili prednost v 49. minuti, takrat je bil Paz v vlogi podajalca, zadel pa je grški napadalec Anastasios Duvikas, ki je vpisal še tretji gol na tretji tekmi lige prvakov. Como je z Martinom Baturino, Pazom in Duvikasom popolnoma izigral Unitedovo obrambo.
V 57. minuti je po izgubljeni žogi Carlosa Balebe Paz stekel proti vratom rdečih vragov in dosegel še svoj drugi gol na tekmi za 3:0, kar je še povečalo muke in težave angleške ekipe, pri kateri na nitki visi tudi trenerska služba Michaela Carricka. Na 4:0 je povišal Jacobo Ramon v 76. minuti. V sodniškem dodatku je le kozmetično popravil izid Joshua Zirkzee.
V zgodnejšem terminu je bila še tekma med Lillom in Galatasarayem, ki jo je sodil slovenski sodnik Rade Obrenović s pomočniki. Dobili so jo Turki s 4:2. Pri domačih je dva gola dosegel Soriba Diaoune, kar je pomagalo k vodstvu 2:1, toda zatem so gosti prek golov Alekseja Batrakova in Victorja Osimhena ter avtogola Berkeja Özerja pripravili preobrat.
Izidi Lige prvakov, sreda, 21. oktober:
Como - Manchester United 4:1 (1:0)
Paz 2., 57., Douvikas 49., Ramon 76.; Zirkzee 90+1.
(Benjamina Šeška zaradi poškodbe ni bilo v postavi Uniteda)
Lille - Galatasaray 2:4 (2:2)
Akgün 2., Batrakov 44., Özer 52. (AG), Osimhen 61.; Diaoune 7., 39.
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