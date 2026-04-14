Katere ekipe bodo v polfinalu in koga dodati v Fantasy moštvo?

Liga prvakov na Kanalu A in VOYO FOTO: 24ur.com

Pred začetkom 14. kroga igre UEFA Fantasy Football je v naši ligi (Pro Plus Fantasy, koda za ligo: 'AG1w6d') 986 uporabnikov. V 12. krogu je bil najuspešnejši Marko z ekipo 'Jovo10', v 13. krogu pa cito z ekipo 'citos'. Za prevzem praktične nagrade se lahko javita na: tadej.vidrih@pop-tv.si.

VRATARJI David Raya (5,5 milijona evrov) in Matvej Safonov (4,4 milijona evrov) se ponujata kot dobra vratarska kombinacija. Oba sta na prvih četrtfinalnih tekmah prejšnjega tedna ohranila mrežo nedotaknjeno. Safonov je zbral šest točk, ko je Paris Saint-Germain premagal Liverpool z 2:0, kar je bila njegova druga zaporedna tekma brez prejetega gola in tretja v tej sezoni Lige prvakov.

David Raya FOTO: AP

Raya pa je bil najuspešnejši vratar zadnjega kroga, saj je zbral deset točk. Španec je ob zmagi Arsenala z 1:0 v gosteh pri Sportingu iz Lizbone še sedmič na desetih tekmah ohranil mrežo nedotaknjeno.

Nagrada za igralca tekme mu je prinesla skupno 56 fantazijskih točk v tej sezoni, s čimer je na vrhu prehitel poškodovanega Thibauta Courtoisa. Na desetih tekmah v tej sezoni je prejel le tri gole, doma pa zgolj enega. BRANILCI Tudi pri branilcih je fokus na Parižanih in Arsenalu. Nepogrešljiv je Nuno Mendes (6,3 milijona), ki je doslej zbral 78 točk, kar je največ med vsemi branilci, ki so še v tem tekmovanju. Težko je spregledati tudi Achrafa Hakimija (5,9 milijona).

Achraf Hakimi in Nuno Mendes FOTO: AP

Če sta Mendes ali Hakimi predraga, sta tu še Willian Pacho (5,0 milijona) in kapetan Marquinhos (5,0 milijona evrov), pri čemer oba igralca pomemben del točk zbirata z odvzetimi žogami. Gabriel (5,7 milijona evrov) je zbral največ točk v obrambi Arsenala, vprašljiva pa sta Jurrien Timber in Riccardo Calafiori. Ben White (4,6 milijona) je prejšnji teden proti Sportingu zbral šest točk, kar je bil že četrti tak izkupiček na zadnjih petih tekmah.

V torek bomo na Kanalu A in VOYO prenašali obračun Atletico Madrid – Barcelona, v sredo pa nas čaka tekma Bayern München – Real Madrid. S studijskim delom začnemo ob 20.30.

VEZISTI PSG je na prvi tekmi pred domačimi zlahka porazil brezzobi Liverpool, ki je lahko srečen, da se v povratno tekmo podaja z zgolj dvema goloma zaostanka. V francoski prestolnici sta zadetka dosegla Desire Doue (8,1 milijona) in Khvicha Kvaratskhelia (8,3 milijona), ki v zadnjem obdobju kažeta dobre predstave in bi utegnila ponovno resno ogrožati vrata redsov.

Desire Doue in Khvicha Kvaratskhelia FOTO: AP

Dobra izbira je tudi Michael Olise (8,3 milijona), ki je s soigralci v Madridu proti Realu slavil z 2:1 in se vsekakor zaveda, da naloga še ni opravljena. Francoz je omenjeno tekmo sklenil z asistenco, sicer pa se je na vseh od zadnjih šestih tekmah Bayerna v vseh tekmovanjih vpisal v statistiko. Izjemno motiviran bo tudi Lamine Yamal (9,9 milijona), ki bo z Barcelono iskal preobrat v Madridu pri Atleticu. Cenejša alternativa je Francisco Trincao (6,6 milijona). NAPADALCI Med strelci na Bernabeuu je bil tudi Harry Kane (10,8 milijona), ki je tudi letos v fantastični formi in zabija kot za stavo. Trener mu je med vikendom namenil počitek, tako da bo zagotovo pripravljen, da se proti Real Madridu spet vpiše med strelce. Na drugi strani seveda izstopa Kylian Mbappe (11 milijonov), ki je s soigralci pred zahtevno nalogo, treba pa je izpostaviti, da ni v najboljši formi.

Harry Kane FOTO: AP

Atletico se bo na račun prednosti dveh golov na domači tekmi proti Barceloni osredotočil na obrambo in priložnosti iskal v protinapadih, kjer utegne biti najnevarnejši Julian Alvarez (9,3 milijona), ki je na zadnjih petih tekmah colchonerosov v vseh tekmovanjih sodeloval pri sedmih zadetkih. V Ligi prvakov ima devet golov, tri manj pa ima njegov soigralec Alexander Sorloth (7,5 milijona), ki bi lahko ponovno postal zlata menjava Atletica. Pečat bo želel pustiti tudi Viktor Gyokeres (9 milijonov), ki bo z Arsenalom igral proti svojemu nekdanjemu delodajalcu.