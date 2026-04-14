Liga prvakov

Katere ekipe bodo v polfinalu in koga dodati v Fantasy moštvo?

Ljubljana, 14. 04. 2026 06.00 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Anže Mlakar Simon Valant
Bayern - Real

Elitni evropski nogomet se v tem tednu nadaljuje s povratnimi tekmami četrtfinala, vse bolj napeto pa je tudi v igri Fantasy, kjer lahko pred začetkom kroga brez odbitka točk zamenjate tri igralce. Smiselno se je osredotočiti na ekipe, ki so v boljšem položaju za preboj, saj boste pred polfinalom imeli na voljo 'le' pet menjav.

Liga prvakov na Kanalu A in VOYO
Liga prvakov na Kanalu A in VOYO
Pred začetkom 14. kroga igre UEFA Fantasy Football je v naši ligi (Pro Plus Fantasy, koda za ligo: 'AG1w6d') 986 uporabnikov. V 12. krogu je bil najuspešnejši Marko z ekipo 'Jovo10', v 13. krogu pa cito z ekipo 'citos'. Za prevzem praktične nagrade se lahko javita na: tadej.vidrih@pop-tv.si.

VRATARJI

David Raya (5,5 milijona evrov) in Matvej Safonov (4,4 milijona evrov) se ponujata kot dobra vratarska kombinacija. Oba sta na prvih četrtfinalnih tekmah prejšnjega tedna ohranila mrežo nedotaknjeno. Safonov je zbral šest točk, ko je Paris Saint-Germain premagal Liverpool z 2:0, kar je bila njegova druga zaporedna tekma brez prejetega gola in tretja v tej sezoni Lige prvakov.

David Raya
David Raya
Raya pa je bil najuspešnejši vratar zadnjega kroga, saj je zbral deset točk. Španec je ob zmagi Arsenala z 1:0 v gosteh pri Sportingu iz Lizbone še sedmič na desetih tekmah ohranil mrežo nedotaknjeno.

Preberi še Zgodovina na strani Atletica: Barcelona pred skoraj nemogočo nalogo

Nagrada za igralca tekme mu je prinesla skupno 56 fantazijskih točk v tej sezoni, s čimer je na vrhu prehitel poškodovanega Thibauta Courtoisa. Na desetih tekmah v tej sezoni je prejel le tri gole, doma pa zgolj enega.

BRANILCI

Tudi pri branilcih je fokus na Parižanih in Arsenalu. Nepogrešljiv je Nuno Mendes (6,3 milijona), ki je doslej zbral 78 točk, kar je največ med vsemi branilci, ki so še v tem tekmovanju. Težko je spregledati tudi Achrafa Hakimija (5,9 milijona).

Achraf Hakimi in Nuno Mendes
Achraf Hakimi in Nuno Mendes
Če sta Mendes ali Hakimi predraga, sta tu še Willian Pacho (5,0 milijona) in kapetan Marquinhos (5,0 milijona evrov), pri čemer oba igralca pomemben del točk zbirata z odvzetimi žogami.

Gabriel (5,7 milijona evrov) je zbral največ točk v obrambi Arsenala, vprašljiva pa sta Jurrien Timber in Riccardo Calafiori. Ben White (4,6 milijona) je prejšnji teden proti Sportingu zbral šest točk, kar je bil že četrti tak izkupiček na zadnjih petih tekmah.

V torek bomo na Kanalu A in VOYO prenašali obračun Atletico Madrid – Barcelona, v sredo pa nas čaka tekma Bayern München – Real Madrid. S studijskim delom začnemo ob 20.30.

VEZISTI

PSG je na prvi tekmi pred domačimi zlahka porazil brezzobi Liverpool, ki je lahko srečen, da se v povratno tekmo podaja z zgolj dvema goloma zaostanka. V francoski prestolnici sta zadetka dosegla Desire Doue (8,1 milijona) in Khvicha Kvaratskhelia (8,3 milijona), ki v zadnjem obdobju kažeta dobre predstave in bi utegnila ponovno resno ogrožati vrata redsov.

Desire Doue in Khvicha Kvaratskhelia
Desire Doue in Khvicha Kvaratskhelia
Dobra izbira je tudi Michael Olise (8,3 milijona), ki je s soigralci v Madridu proti Realu slavil z 2:1 in se vsekakor zaveda, da naloga še ni opravljena. Francoz je omenjeno tekmo sklenil z asistenco, sicer pa se je na vseh od zadnjih šestih tekmah Bayerna v vseh tekmovanjih vpisal v statistiko. Izjemno motiviran bo tudi Lamine Yamal (9,9 milijona), ki bo z Barcelono iskal preobrat v Madridu pri Atleticu. Cenejša alternativa je Francisco Trincao (6,6 milijona).

NAPADALCI

Med strelci na Bernabeuu je bil tudi Harry Kane (10,8 milijona), ki je tudi letos v fantastični formi in zabija kot za stavo. Trener mu je med vikendom namenil počitek, tako da bo zagotovo pripravljen, da se proti Real Madridu spet vpiše med strelce. Na drugi strani seveda izstopa Kylian Mbappe (11 milijonov), ki je s soigralci pred zahtevno nalogo, treba pa je izpostaviti, da ni v najboljši formi.

Harry Kane
Harry Kane
Atletico se bo na račun prednosti dveh golov na domači tekmi proti Barceloni osredotočil na obrambo in priložnosti iskal v protinapadih, kjer utegne biti najnevarnejši Julian Alvarez (9,3 milijona), ki je na zadnjih petih tekmah colchonerosov v vseh tekmovanjih sodeloval pri sedmih zadetkih. V Ligi prvakov ima devet golov, tri manj pa ima njegov soigralec Alexander Sorloth (7,5 milijona), ki bi lahko ponovno postal zlata menjava Atletica. Pečat bo želel pustiti tudi Viktor Gyokeres (9 milijonov), ki bo z Arsenalom igral proti svojemu nekdanjemu delodajalcu.

Zgodovina na strani Atletica: Barcelona pred skoraj nemogočo nalogo

Neverjetna zgodba iz ZDA: gasilec posvojil dojenčka, ki ga je rešil
Dojenje kot šport: koliko energije telo v resnici porabi?
Dojenje kot šport: koliko energije telo v resnici porabi?
Imela je težko otroštvo, zdaj je ena največjih zvezd resničnostnih šovov
Imela je težko otroštvo, zdaj je ena največjih zvezd resničnostnih šovov
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
Drzna oprava, v kateri je ponovno presenetila oboževalce
Dnevni horoskop: Tehtnice poslušajo intuicijo, device so potrpežljive
Dnevni horoskop: Tehtnice poslušajo intuicijo, device so potrpežljive
Mokasini, ki to pomlad osvajajo mestne ulice
Mokasini, ki to pomlad osvajajo mestne ulice
Zakaj pravijo, da bomo po pitju mrzle kave lepše?
Zakaj pravijo, da bomo po pitju mrzle kave lepše?
Vitamin D ni tako nedolžen: strokovnjaki razkrivajo skrita tveganja predoziranja
To Alya svetuje vsem za premagovanje stresa
To Alya svetuje vsem za premagovanje stresa
Če imate te simptome, ananasa raje ne jejte
Če imate te simptome, ananasa raje ne jejte
Zakaj vas ponoči zagrabi krč v mečih
Zakaj vas ponoči zagrabi krč v mečih
Bolgarija: Pivo za 2, kosilo za 10 evrov – vaš idealen dopust
Štirje triki za 25-odstotni prihranek goriva
Štirje triki za 25-odstotni prihranek goriva
Kako prihraniti pri letalskih kartah v času dragih goriv?
Kako prihraniti pri letalskih kartah v času dragih goriv?
Regres 2026 ni enak za vse
Regres 2026 ni enak za vse
Stvari, ki jih starejši od 50 let ne bi smeli več početi
Koliko spolnih partneric je preveč? Strokovnjaki razkrivajo resnico, ki preseneti večino moških
Koliko spolnih partneric je preveč? Strokovnjaki razkrivajo resnico, ki preseneti večino moških
Jannik Sinner: od smučarskega talenta do številke ena svetovnega tenisa
Jannik Sinner: od smučarskega talenta do številke ena svetovnega tenisa
S svojim telesom počnem, kar želim: zgodba vplivnice, ki buri duhove
S svojim telesom počnem, kar želim: zgodba vplivnice, ki buri duhove
Kaja in Karlo sta razkrila novega družinskega člana – to je njuna nova ljubezen
7 pogostih poškodb hiše, ki jih odkrijemo prepozno
7 pogostih poškodb hiše, ki jih odkrijemo prepozno
Kako načrtovati prenovo, da ne boste na koncu plačali več
Kako načrtovati prenovo, da ne boste na koncu plačali več
Poleg prenove je otrokom nasmeh narisalo še eno presenečenje
Poleg prenove je otrokom nasmeh narisalo še eno presenečenje
To je zajtrk, ki ga Alya nikoli ne izpusti
Kako jesti chia semena: 7 odličnih idej za pripravo
Kako jesti chia semena: 7 odličnih idej za pripravo
Manj kot 5 sestavin: fit sladica brez moke, ki je obnorela splet
Manj kot 5 sestavin: fit sladica brez moke, ki je obnorela splet
7 lahkih pomladnih jedi, pripravljenih v pol ure (ali manj)
7 lahkih pomladnih jedi, pripravljenih v pol ure (ali manj)
Otok ljubezni ZDA
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Kmetija
Kmetija
Verstappen: Anatomija prvaka
Verstappen: Anatomija prvaka
