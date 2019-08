Polfinalist in s tem največja senzacija prejšnje sezone Lige prvakov Ajax, mora za ponoven nastop med elito izločiti ciprski Apoel. A tudi serijski ciprski državni prvaki se lahko pohvalijo z evropskimi uspehi, saj so v sezoni 2011/2012 prišli vse do četrtfinala. Do novega klubskega uspeha bi lahko prišli tudi z izdatno slovensko pomočjo.

VEČ VIDEOVSEBIN 02:19 Iz 24UR: Zadnji krog kvalifikacij Lige prvakov 00:53 Izjava Romana Bezjaka pred dvobojem z Ajaxom