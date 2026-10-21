Kdaj se vrača Šeško? Carrick tudi tokrat brez konkretnega odgovora

Čakanje Benjamina Šeška na vrnitev se nadaljuje. Slovenski reprezentant bo izpustil tudi sredino gostovanje Manchester Uniteda pri Comu v Ligi prvakov, njegov trener Michael Carrick pa pred novim evropskim preizkusom še ni mogel napovedati, kdaj bo znova računal nanj.

Michael Carrick FOTO: Profimedia

"Upamo, da bomo kmalu imeli jasnejšo sliko. Ne poskušam zavlačevati," je na torkovi novinarski konferenci v Italiji dejal Carrick. Pojasnil je, da aktivnosti za razjasnitev Slovenčevega stanja še potekajo, konkretnejše informacije pa pričakuje ob naslednjih pogovorih z novinarji, predvidoma do konca tedna. Datuma vrnitve ni določil. Šeška težave v predelu goleni spremljajo že od konca maja. Zaradi njih je izpustil poletne priprave, nato pa se vrnil in na začetku sezone zbral šest nastopov. Med strelce se je vpisal na zaporednih tekmah proti Evertonu in Sabahu, toda septembra je sledil nov zastoj. Na pokalnem obračunu z Brightonom 16. septembra se je znova poškodoval.

Benjamin Šeško FOTO: AP

Negotovost glede njegovega okrevanja traja že nekaj časa. Carrick je že pred nedeljskim gostovanjem pri Leedsu pojasnil, da Šeška čakajo dodatni pregledi, preden bo mogoče govoriti o časovnici vrnitve. Takrat je opozoril tudi, da slovenski napadalec še ni blizu povratka. Njegova odsotnost je ena od številnih težav Uniteda, ki bo proti Comu pogrešal kar devet igralcev zaradi poškodb, bolezni ali kazni – ob Šešku še Marcus Rashford, Lisandro Martinez, Kobbie Mainoo, Luke Shaw, Patrick Dorgu, Manuel Ugarte, Ayden Heaven ter Leny Yoro. Rdeči vragi so po nedeljskem remiju z Leedsom z 1:1 na 13. mestu Premier League, v vseh tekmovanjih pa so v tej sezoni zmagali le dvakrat.