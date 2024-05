Kdo bo naslednjo sezono del prenovljene Lige prvakov?

OGLAS

Najboljše ekipe najboljših petih lig: Nastop v Ligi prvakov so si že zagotovile prve štiri ekipe angleške Premier lige (Manchester City, Arsenal, Liverpool in Aston Villa), italijanske Serie A (Inter, Milan, Bologna, Juventus), španske La lige (Real Madrid, Barcelona, Girona in Atletico Madrid) in nemške Bundeslige (Bayer Leverkusen, Stuttgart, Bayern München in Red Bull Leipzig) ter prve tri ekipe francoske Ligue 1 (Paris Saint-Germain, Monako in Brest).

Predstavniki lig, ki imajo koeficient med šestim in 10. mestom: Med elito bodo prihodnje leto zagotovo tudi portugalski Sporting, nizozemski moštvi PSV Eindhoven in Feyenoord, škotski Celtic, avstrijski Sturm iz Gradca ter belgijski prvak, ki bo po vsej verjetnosti Club Brugge. Nemcem in Italijanom je zaradi najuspešnejše letošnje evropske sezone pripadlo dodatno mesto, ki ga bosta zasedli Borussia Dortmund in Atalanta. Zmagovalec Lige prvakov in Lige Evropa Mesto v naslednji sezoni najelitnejšega evropskega tekmovanja pripada tudi zmagovalcu letošnje Lige prvakov, toda finalista Real Madrid in dortmundska Borussia sta si sodelovanje že zagotovila. To mesto bo tako pripadlo klubu z najboljšim koeficientom izmed vseh, ki izpolnjujejo pogoje za kvalifikacijsko pot prvakov, torej državnim prvakom zvez, ki so po koeficientu med 11. in 55. mestom. Kot kaže, bo tako v naslednji sezoni del Lige prvakov tudi ukrajinski Šahtar iz Donetska, ki ima boljši koeficient kot hrvaški Dinamo Zagreb in srbska Crvena zvezda.

Koeficient državnih prvakov zvez, ki so po koeficientu med 11. in 55. mestom. FOTO: Uefa.com icon-expand

Tudi zmagovalec Lige Evropa je v naslednji sezoni deležen nastopa med elito, a tudi v tem primeru sta si finalista Leverkusen in Atalanta to že zagotovila, kar pomeni, da bo v Ligi prvakov, v kolikor ne bo prišlo do kakšne spremembe, igrala tudi portugalska Benfica, ki je po koeficientu pred Rangersom in praško Slavio.

Koeficienti klubov, ki so si prek državnih prvenstev priigrali kvalifikacije za Ligo prvakov FOTO: Uefa.com icon-expand

Preostalih sedem mest bodo podale kvalifikacije, v katerih bodo nastopili: škotski Rangers, srbska Crvena zvezda in Partizan, hrvaški Dinamo Zagreb, turška Galatasaray in Fenerbahče, francoski Lille, grški PAOK, ukrajinski Dinamo Kijev, avstrijski Red Bull Salzburg, češki Slavia Praga in Sparta Praga, izraelski Maccabi Tel Aviv, švicarska Young Boys in Lugano, drugouvrščena ekipa v Belgiji (Union Saint-Gilloise ali Anderlecht), nizozemski Twente, norveški Bodo/Glimt, švedski Malmo, ciprski APOEL, poljski prvak (Jagiellonia ali Slask) ter danski prvak (Köbenhavn, Midtjylland ali Brondby).