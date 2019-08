Kdo bo nogometaš leta v Evropi? Ronaldo, Messi in Van Dijk pričakovani nominiranci

Zmagovalec bo znan, tako kot najboljša nogometašica leta v Evropi in najboljši na posameznih igralnih mestih, med žrebom za skupinski del lige prvakov v Monaku 29. avgusta. Najboljša trojica med nogometašicami prihaja iz ekipe Olympique Lyonnais, zmagovalkami lige prvakov. To so Angležinja Lucy Bronze, NorvežankaAda Hegerbergin FrancozinjaAmandine Henry. Med deseterico nogometašev, ki je bila doslej še v izboru, so bili še Alisson Becker (Liverpool, Brazilija),Sadio Mane(Liverpool, Senegal), Mohamed Salah (Liverpool, Egipt), Eden Hazard (Chelsea/Real Madrid, Belgija), Matthijs de Ligt (Ajax/Juventus, Nizozemska),Frenkie de Jong(Ajax/Barcelona, Nizozemska) in Raheem Sterling(Manchester City, Anglija).

Izbor je opravila žirija, ki so jo sestavljali 80 trenerjev, katerih ekipe so igrale v skupinskem delu Lige prvakov ali Lige Evropa, ter 55 novinarjev, po eden iz vsake članice Uefe.