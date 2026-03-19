Liga prvakov

Kdo bo prvak? Arsenal favorit, Real Madrid peti

Ljubljana, 19. 03. 2026 11.35 pred 24 minutami 2 min branja 4

A.M.
Liga prvakov

Med evropsko elito je ostalo le še osem najmočnejših ekip stare celine. Superračunalnik je moštvom, ki bodo igrala v četrtfinalu, napovedal možnosti za osvojitev naslova. Med tremi glavnimi favoriti za končno slavje ni niti aktualnega prvaka niti najtrofejnejšega kluba.

Po prvih tekmah osmine finala Lige prvakov je Opta, priznano podjetje za športno analitiko, največ možnosti za osvojitev naslova pripisala Bayernu, ki si je napredovanje v četrtfinale praktično že zagotovil pred povratno tekmo. Zdaj je glavni favorit ponovno Arsenal, ki je ligaško fazo sklenil s stoodstotnim izkupičkom, v osmini finala najprej remiziral v Leverkusnu, doma pa brez večjih težav prišel do napredovanja. Za osvojitev prve evropske trofeje v klubski zgodovini imajo skoraj 30 odstotkov možnosti.

Lahko londonski velikan letos osvoji svojo prvo evropsko lovoriko?
FOTO: AP

Poleg dejstva, da topničarji v tej sezoni kažejo odlične predstave, so glavni favorit tudi zato, ker jih v četrtfinalu čaka dvoboj s Sportingom, ki ima za naslov zgolj tri odstotke možnosti. Malce več jih ima Atletico Madrid, ki se bo pomeril z Barcelono, s slabimi 15 odstotki tretja favoritinja za prestižno trofejo. Pred katalonskim velikanom je poleg Arsenala zgolj Bayern (18 odstotkov), ki se bo v četrtfinalu udaril s kraljevim klubom.

Beli balet ima letos priložnost, da v klubsko vitrino postavi že 16. trofejo Lige prvakov.
FOTO: Profimedia

Real Madrid je po napovedih Opte z 10 odstotki na petem mestu, tik pod aktualnim prvakom PSG-jem (12 odstotkov), ki se bo za mesto v polfinalu meril z Liverpoolom. Redsi so bili pred začetkom sezone prvi favorit, zdaj pa so s sedmimi odstotki šesti.

Možnosti za zmago v Ligi prvakov po podatkih podjetja Opta:

1. Arsenal 29,95 %

2. Bayern München 18,02 %

3. Barcelona 14,74 %

4. PSG 12,15 %

5. Real Madrid 10,18 %

6. Liverpool 7,04 %

7. Atletico Madrid 4,65 %

8. Sporting 3,27 %

KOMENTARJI4

cripstoned
19. 03. 2026 11.59
Vse dokler je real v igri je glavni favorit pa tudi ce nimajo 5 igralcev iz prve ekipe...tata mata tega tekmovanja..bili in bodo
HALAcR7
19. 03. 2026 11.56
barcelona sploh nevem kaj dela na listi,,brez penalov ozirmo sodnikov bi tekem gledali iz naslonjačov,,mi je pa všeč ko Realu dajejo take šanse,,dovolj je 0.01% za največjega
blef
19. 03. 2026 11.48
Finale: Real Madrid : Barcelona
mmickica
19. 03. 2026 11.43
Dokaj realno, le da bi jaz mogoče zamenjala mesti Barcelone in PSG.
