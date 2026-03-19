Kdo bo prvak? Arsenal favorit, Real Madrid peti

Po prvih tekmah osmine finala Lige prvakov je Opta, priznano podjetje za športno analitiko, največ možnosti za osvojitev naslova pripisala Bayernu, ki si je napredovanje v četrtfinale praktično že zagotovil pred povratno tekmo. Zdaj je glavni favorit ponovno Arsenal, ki je ligaško fazo sklenil s stoodstotnim izkupičkom, v osmini finala najprej remiziral v Leverkusnu, doma pa brez večjih težav prišel do napredovanja. Za osvojitev prve evropske trofeje v klubski zgodovini imajo skoraj 30 odstotkov možnosti.

Lahko londonski velikan letos osvoji svojo prvo evropsko lovoriko? FOTO: AP

Poleg dejstva, da topničarji v tej sezoni kažejo odlične predstave, so glavni favorit tudi zato, ker jih v četrtfinalu čaka dvoboj s Sportingom, ki ima za naslov zgolj tri odstotke možnosti. Malce več jih ima Atletico Madrid, ki se bo pomeril z Barcelono, s slabimi 15 odstotki tretja favoritinja za prestižno trofejo. Pred katalonskim velikanom je poleg Arsenala zgolj Bayern (18 odstotkov), ki se bo v četrtfinalu udaril s kraljevim klubom.

Beli balet ima letos priložnost, da v klubsko vitrino postavi že 16. trofejo Lige prvakov. FOTO: Profimedia

Real Madrid je po napovedih Opte z 10 odstotki na petem mestu, tik pod aktualnim prvakom PSG-jem (12 odstotkov), ki se bo za mesto v polfinalu meril z Liverpoolom. Redsi so bili pred začetkom sezone prvi favorit, zdaj pa so s sedmimi odstotki šesti.

Možnosti za zmago v Ligi prvakov po podatkih podjetja Opta: