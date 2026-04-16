Kdo bo zmagovalec Lige prvakov?

Arsenal – 38,58 odstotka

Topničarji so ligaško fazo Lige prvakov sklenili s popolnim izkupičkom. V osmini finala jim je žreb namenil Bayer Leverkusen, ki je doma iztržil remi z 1:1, Arsenal pa je na tekmi v Londonu upravičil vlogo izrazitega favorita in prepričljivo slavil z 2:0. Že takrat je bilo jasno, da bodo imeli tudi v četrtfinalu na papirju lahko nalogo, saj jih je čakal zmagovalec para Bodo/Glimt – Sporting. Po velikem preobratu so se med najboljših osem uvrstili Portugalci, ki so se izkazali za trd oreh. Lizbončani so imeli na prvi tekmi število priložnosti, edini gol na obračunu pa so v končnici dosegli gostje. Povratni obračun se je končal brez zadetkov, tako da se je z minimalno zmago v polfinale uvrstil Arsenal. Ta v zadnjem obdobju ne igra na takšni ravni kot v večjem delu sezone. Na zadnjih petih tekmah v vseh tekmovanjih je trikrat izgubil, kar je končalo sanje o trofejah v obeh domačih pokalnih tekmovanjih in Manchester City vrnilo v boj za naslov angleškega prvaka. Kljub temu v Ligi prvakov ostaja favorit.

Arsenal FOTO: AP

Bayern München – 33,34 odstotka

Bavarci so po osmih tekmah letošnje sezone Lige prvakov s sedmimi zmagami in porazom zaostali le za Arsenalom. V osmini finala so se pomerili z Atalanto in se v naslednji krog praktično že uvrstili po prvi tekmi, ki so jo dobili z 1:6. Kljub izdatni prednosti so tudi povratno tekmo vzeli resno in doma slavili z rezultatom 4:1. V četrtfinalu jih je čakala veliko zahtevnejša naloga, in sicer najtrofejnejši klub v zgodovini Lige prvakov. Po zmagi Bayerna z 1:2 v španski prestolnici so številni dvomili v preobrat Real Madrida, ki pa je na povratni tekmi kar trikrat vodil. Po razburljivi in odmevni končnici tekme so Španci izgubili s 4:3 in končali letošnjo evropsko pot. Bavarcem gre na roko dejstvo, da imajo v domačem prvenstvu 12 točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem in se lahko v celoti osredotočijo na Ligo prvakov, ki so jo nazadnje osvojili v sezoni 2019/20, ko so v finalu premagali PSG. Aktualni zmagovalec najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja bo letos njihov nasprotnik v polfinalu.

Bayern Munchen FOTO: Profimedia

PSG – 19,10 odstotka

Parižani si tudi letos po ligaški fazi niso uspeli zagotoviti mesta med najboljšimi osmimi ekipami, tako da so mesto v osmini finala iskali v play-offu. Tam so v gosteh pri Monacu po velikem preobratu slavili z 2:3, povratna tekma pa se je končala brez zmagovalca, tako da se je med najboljših 16 ekip stare celine uvrstil aktualni evropski prvak. Ta do polfinala ni imel lahke poti. V četrtfinalu jih je pričakal londonski Chelsea, ki je bil proti PSG-ju povsem brez možnosti. Tekma v francoski prestolnici se je končala z rezultatom 5:2, Parižani pa so bili prepričljivi tudi na povratni tekmi in jo dobili z 0:3. Tudi v četrtfinalu so se pomerili z angleškim klubom. Liverpool je gostovanje v Parizu sklenil brez enega samega strela proti vratom in bil srečen, da se je domov vrnil z zgolj dvema goloma zaostanka. A to na koncu ni pomenilo čisto nič, saj je PSG tudi povratni obračun dobil z izidom 0:2 in prišel do mesta v polfinalu. Tako kot lani tudi letos Francozi stopnjujejo formo, zanimivo pa bo videti, če bo Bayern za njih previsoka ovira.

PSG FOTO: AP

Atletico Madrid – 8,98 odstotka

Tudi madridski Atletico se je v osmino finala uvrstil prek dodatnih kvalifikacij, kjer so najprej na gostovanju v Belgiji remizirali s 3:3, na povratnem obračunu pa s 4:1 ugnali Club Brugge. V četrtfinalu so se udarili s Tottenhamom, ki je ligaško fazo končal na četrtem mestu, a v špansko prestolnico pripotoval v katastrofalni formi. Atleti so doma hitro zabili štiri zadetke in nato slavili s 5:2, povratno tekmo pa so dobili Spursi, a kljub temu izpadli iz Lige prvakov. Evropsko sezono so colchonerosi nadaljevali v Barceloni, kjer so Katalonci veljali za izrazite favorite, Atletico pa je poskrbel za presenečenje in v gosteh slavil z 0:2. Drugo tekmo je z 2:1 dobila Barca. Atletico se je tako uvrstil v polfinale, kjer ga čakata obračuna z Arsenalom. Tudi njim gre na roko dejstvo, da so lahko popolnoma osredotočeni na Ligo prvakov, saj v domačem prvenstvu že nekaj časa niso v boju za naslov prvaka.

Atletico Madrid FOTO: Profimedia

Liga prvakov, polfinale, spored: