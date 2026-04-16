Liga prvakov

Kdo bo zmagovalec Lige prvakov?

Ljubljana, 16. 04. 2026

A.M.
Liga prvakov

Med evropsko elito so ostale le še štiri ekipe. Na eni strani žreba se bosta spopadla Bayern München in PSG, na drugi strani pa se bosta za finale potegovala Atletico Madrid in Arsenal. Ta je po mnenju superračunalnika še vedno glavni favorit za trofejo, ki je še nikoli ni osvojil.

Arsenal – 38,58 odstotka

Topničarji so ligaško fazo Lige prvakov sklenili s popolnim izkupičkom. V osmini finala jim je žreb namenil Bayer Leverkusen, ki je doma iztržil remi z 1:1, Arsenal pa je na tekmi v Londonu upravičil vlogo izrazitega favorita in prepričljivo slavil z 2:0.

Že takrat je bilo jasno, da bodo imeli tudi v četrtfinalu na papirju lahko nalogo, saj jih je čakal zmagovalec para Bodo/Glimt – Sporting. Po velikem preobratu so se med najboljših osem uvrstili Portugalci, ki so se izkazali za trd oreh. Lizbončani so imeli na prvi tekmi število priložnosti, edini gol na obračunu pa so v končnici dosegli gostje.

Povratni obračun se je končal brez zadetkov, tako da se je z minimalno zmago v polfinale uvrstil Arsenal. Ta v zadnjem obdobju ne igra na takšni ravni kot v večjem delu sezone. Na zadnjih petih tekmah v vseh tekmovanjih je trikrat izgubil, kar je končalo sanje o trofejah v obeh domačih pokalnih tekmovanjih in Manchester City vrnilo v boj za naslov angleškega prvaka. Kljub temu v Ligi prvakov ostaja favorit.

Arsenal
Arsenal
Bayern München – 33,34 odstotka

Bavarci so po osmih tekmah letošnje sezone Lige prvakov s sedmimi zmagami in porazom zaostali le za Arsenalom. V osmini finala so se pomerili z Atalanto in se v naslednji krog praktično že uvrstili po prvi tekmi, ki so jo dobili z 1:6. Kljub izdatni prednosti so tudi povratno tekmo vzeli resno in doma slavili z rezultatom 4:1.

V četrtfinalu jih je čakala veliko zahtevnejša naloga, in sicer najtrofejnejši klub v zgodovini Lige prvakov. Po zmagi Bayerna z 1:2 v španski prestolnici so številni dvomili v preobrat Real Madrida, ki pa je na povratni tekmi kar trikrat vodil. Po razburljivi in odmevni končnici tekme so Španci izgubili s 4:3 in končali letošnjo evropsko pot.

Bavarcem gre na roko dejstvo, da imajo v domačem prvenstvu 12 točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem in se lahko v celoti osredotočijo na Ligo prvakov, ki so jo nazadnje osvojili v sezoni 2019/20, ko so v finalu premagali PSG. Aktualni zmagovalec najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja bo letos njihov nasprotnik v polfinalu.

Bayern Munchen
Bayern Munchen
PSG – 19,10 odstotka

Parižani si tudi letos po ligaški fazi niso uspeli zagotoviti mesta med najboljšimi osmimi ekipami, tako da so mesto v osmini finala iskali v play-offu. Tam so v gosteh pri Monacu po velikem preobratu slavili z 2:3, povratna tekma pa se je končala brez zmagovalca, tako da se je med najboljših 16 ekip stare celine uvrstil aktualni evropski prvak.

Ta do polfinala ni imel lahke poti. V četrtfinalu jih je pričakal londonski Chelsea, ki je bil proti PSG-ju povsem brez možnosti. Tekma v francoski prestolnici se je končala z rezultatom 5:2, Parižani pa so bili prepričljivi tudi na povratni tekmi in jo dobili z 0:3.

Tudi v četrtfinalu so se pomerili z angleškim klubom. Liverpool je gostovanje v Parizu sklenil brez enega samega strela proti vratom in bil srečen, da se je domov vrnil z zgolj dvema goloma zaostanka. A to na koncu ni pomenilo čisto nič, saj je PSG tudi povratni obračun dobil z izidom 0:2 in prišel do mesta v polfinalu. Tako kot lani tudi letos Francozi stopnjujejo formo, zanimivo pa bo videti, če bo Bayern za njih previsoka ovira.

PSG
PSG
Atletico Madrid – 8,98 odstotka

Tudi madridski Atletico se je v osmino finala uvrstil prek dodatnih kvalifikacij, kjer so najprej na gostovanju v Belgiji remizirali s 3:3, na povratnem obračunu pa s 4:1 ugnali Club Brugge. V četrtfinalu so se udarili s Tottenhamom, ki je ligaško fazo končal na četrtem mestu, a v špansko prestolnico pripotoval v katastrofalni formi.

Atleti so doma hitro zabili štiri zadetke in nato slavili s 5:2, povratno tekmo pa so dobili Spursi, a kljub temu izpadli iz Lige prvakov. Evropsko sezono so colchonerosi nadaljevali v Barceloni, kjer so Katalonci veljali za izrazite favorite, Atletico pa je poskrbel za presenečenje in v gosteh slavil z 0:2. Drugo tekmo je z 2:1 dobila Barca.

Atletico se je tako uvrstil v polfinale, kjer ga čakata obračuna z Arsenalom. Tudi njim gre na roko dejstvo, da so lahko popolnoma osredotočeni na Ligo prvakov, saj v domačem prvenstvu že nekaj časa niso v boju za naslov prvaka.

Atletico Madrid
Atletico Madrid
Liga prvakov, polfinale, spored:

28. 4., 21.00 PSG - Bayern München

29. 4., 21.00 Atletico Madrid - Arsenal

5. 5., 21.00 Arsenal - Atletico Madrid

6. 5., 21.00 Bayern München - PSG

mmickica
16. 04. 2026 16.30
Verjetno spet sodnik.
Amor Fati
16. 04. 2026 16.05
Če bo Oblak dejansko nared in pozdravljen, potem bo to zagotovo Atletico, razen, če bo prišlo do streljanja enajstmetrovk.
Wolf85
16. 04. 2026 16.04
Sem bolj za bayern od vseh 4,ampak mislim da bo PSG ponovil lansko sezonk.se nam pa obetata vrhunski tekmi med bayernom in psg
manucao
16. 04. 2026 16.00
Atletiko
Luigi Taveri II.
16. 04. 2026 16.28
Uf...jaz bi rekel Real, ker če se lahko kdo vrne se lahko on
mackon08
16. 04. 2026 16.00
Prvak bo tisti, ki bo zmagal v finalu. Stavim Jurja.
Kolllerik
16. 04. 2026 15.54
Bayern
Cupko
16. 04. 2026 15.36
Bayern ali psg
Bučkapaceukrmper
16. 04. 2026 15.31
Varcelona
Veščec
16. 04. 2026 15.28
PSG 100%
NoriSušan
16. 04. 2026 15.21
Jaz stavim na Real po včerjašnjem preobratu. Mbappe zlata žoga.
RUBEŽ
16. 04. 2026 15.07
Prvak bo BAYERN.
RUBEŽ
16. 04. 2026 15.11
Da malo potipamo pulz.
