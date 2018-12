Kdo je blestel v Ligi prvakov? Izberite naj enajsterico skupinskega dela

Spodaj smo vam pripravili krajšo anketo, v kateri boste prav vi, bralci izbrali naj enajsterico skupinskega dela Uefine Lige prvakov za sezono 2018/19. Vaša naloga je zelo preprosta. Iščemo namreč najboljšo enajsterico, ki smo jo postavili v taktično postavitev 3-4-3. Vi morate med vsemi kandidati izbrati vratarja, ki vas je najbolj navdušil, tri branilce, štiri veziste in tri napadalce. Štejejo zgolj in samo vaši glasovi, ki jih bomo prešteli in sestavili vašo sanjsko enajsterico. Rezultate bomo nato objavili 31. 12. 2018 v športnem delu informativne oddaje 24URl, kot tudi na naši spletni strani.

KANDIDATI ZA NAJ ENAJSTERICO:

VRATARJI:Alisson Becker (Liverpool), Jan Oblak (Atletico Madrid), Marc-Andre Ter Stegen (Barcelona), Manuel Neuer (Bayern Munchen), Milan Borjan (Crvena zvezda), Samir Handanović (Inter Milan).



BRANILCI: Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund), Matthijs De Ligt (Ajax), Aymeric Laporte (Manchester City), Virgil Van Dijk (Liverpool), Sergio Ramos (Real Madrid), Joshua Kimmich (Bayern Munchen), Jordi Alba (Barcelona), Leonardo Bonucci (Juventus), Marcelo (Real Madrid), Abdou Diallo (Borussia Dortmund).



VEZISTI:Luka Modrić (Real Madrid), Philippe Coutinho (Barcelona), Nikola Vlašić (CSKA Moskva), David Silva (Manchester City), Raheem Sterling (Manchester City), Marco Reus (Borussia Dortmund), Mohamed Salah (Liverpool), Memphis Depay (Lyon), Angel Di Maria (PSG), Cengiz Ünder (Roma).



NAPADALCI: Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala (oba Juventus), Neymar, Kylian Mbappe (oba PSG), Robert Lewandowski (Bayern München), Edin Džeko (Roma), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Dušan Tadić (Ajax), Antoine Griezmann (Atletico Madrid).

TRENERJI:Josep Guardiola (Manchester City), Erik ten Hag (Ajax), Ernesto Valverde (Barcelona), Lucien Favre (Borussia Dortmund), Jürgen Klopp (Liverpool), Massimiliano Allegri (Juventus).