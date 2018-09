Messi prvič za Ronalda, Portugalec ni glasoval za Argentinca

Še vedno težko verjamem, kaj vse smo dosegli. Zame je to velika čast, občutki pa so prav posebni. A to priznanje pripada tudi mojim soigralcem v klubu in reprezentanci. Velika zahvala pa gre tudi moji družini, brez nje ne bi bil to, kar sem, ne kot igralec, ne kot človek.

—Luka Modrić, naj nogometaš leta