Ancelotti v pričakovanju zgodovine

Poletje se izteka, največji evropski velikani so v nizkem štartu pred uradnim začetkom sezone, čast boja za prvo krono na stari celini pa bo pripadla Špancem in Italijanom. Poletni premor je bil zaradi kontinentalnih prvenstev krajši od običajnega. "Ja, seveda se hitro bliža in po Euru in Copi se mi zdi malo prezgodaj, ker so tu nekateri igralci, ki so se vrnili z dopusta šele teden dni pred tekmo. Torej, to je zagotovo drugačna vrsta priprav na tekmo," pred finalom pravi vratar Reala Thibaut Courtois.