Kdo je močnejši? Tuchel in Leonardo na nasprotnih bregovih

Tuchel je ob koncu prestopnega roka ostal skorajda praznih rok ( Alessandro Florenzi, Moise Kean sta prišla na posojo), poleg tega je kadrovanje potekalo tako, da je nekaj igralcev v zadnjem obdobju odšlo, tudi Edinson Cavani, Thomas Meunier, Adrien Rabiot i n Thiago Silva . "To se lahko nadaljuje z Draxlerjem, Bernatom in Di Mario, potem pa nimamo denarja, da bi pripeljali nove." Silva je bil eden ključnih igralcev, a je odšel. "Tuchel je hotel zadržati Thiaga, a je bil Leonardo tisti, ki ga ni želel," je pojasnil nogometašev agent Paulo Tonietto .

Že nekaj časa je jasno, da Thomas Tuchel in Leonardo nista na isti "valovni" dolžini, kar kažejo tudi posamezne izjave v medijih. Nemec na klopi pariškega kluba je kot vedno pod velikim pritiskom lastnikov kluba, ki želijo trofeje. Predvsem je želja glede tiste prestižne v Ligi prvakov. PSG je v minuli sezoni v tem tekmovanju prišel najdlje v zgodovini kluba, a kot kaže, to nemškemu trenerju ne zagotavlja mirnega spanca. Brazilec Leonardo bi raje videl koga drugega na trenerskem stolčku, eden njunih zadnjih "prepirov" je bil glede okrepitev za novo sezono. Zato bo za Nemca zelo pomembno, kako bo krenil z nastopi v Ligi prvakov, kjer jih že za uvod čaka domača poslastica proti Manchester Unitedu.

Leonardo je Tuchelu odvrnil, da naj bo kreativen s tistim, kar ima. Še vedno ima zvezdniško zasedbo na čelu z Neymarjem in Kylianom Mbappejem, a kot je dejal, bi rabil večjo kadrovsko širino za zahteven ritem tekem na vseh "frontah", želel je branilca, napadalca in vezista. "V tem trenutku nimamo enake kvalitete, kot smo jo imeli. Če ostane tako, z oslabljeno zasedbo, ne moremo pričakovati, da bomo imeli enake cilje kot lani," pravi Tuchel.

Ko je Tuchel javno kritiziral nedejavnost na nogometni tržnici, je Leonardo dejal: "Niso nam bili všeč njegove izjave. Niti kar se tiče vodstva kluba, niti kar se tiče mene. Če želi ostati, mora spoštovati odločitve in strategijo kluba." Pojavila so se namigovanja, da na vrata "trka" Massimiliano Allegri, to bi bila odločitev po izbiri Leonarda.

PSG ni najbolje začel v državnem prvenstvu, izgubil je uvodni dve, a je na zadnjih petih tekmah nanizal same zmage, so na drugem mestu lestvice (15 točk), vodi Lille s 17 točkami. Tuchel se boji, da bodo ceno plačali v naslednjih mesecih, tudi v Ligi prvakov, tekmeci v skupinskem delu so Manchester United, Leipzig in Basaksehir, obeta za zanimiv boj za prosti dve mesti.