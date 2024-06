Gledalcem, ki so prekinili finale, obljubljenih 350 tisoč evrov

Real Madrid je na londonskem Wembelyju osvojil še 15. naslov v najelitnejšem klubskem tekmovanju. Pred 86.000 gledalci so proti Borussii iz Dortmunda slavili z 2:0, zmago pa sta jim prinesla zadetka Danija Carvajala v 74. in Viniciusa Juniorja v 85. minuti tekme.

Magičen večer v Londonu pa je bil prekinjen že po nekaj podajah, za dvominutno prekinitev pa so poskrbeli trije navijači, ki so pritekli na zelenico. Enemu izmed njih se je uspelo slikati z brazilskim zvezdnikom, ki je pozneje postavil končni izid finala, želja po fotografijah pa še zdaleč ni bila njihov motiv za neprimerno dejanje.

Pobudnik neljubega dogodka naj bi bil beloruski vloger Andrej Burim, znan pod imenom Mellstroy, ki je pred tekmo obljubil, da bo vsakega navijača, ki bo v času finala Lige prvakov stekel na igrišče, nagradil s 350 tisoč evri. Vsi, ki so to storili, so seveda tudi nosili majico, s katero so promovirali omenjenega vplivneža.