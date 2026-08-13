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Kdo je robustni najstnik, ki je zrušil rekord, spravljal PSG ob živce in (skoraj) ukradel šov?

Salzburg, 13. 08. 2026 08.29 pred 8 urami 3 min branja 10

Avtor:
M.J.
Brian Madjo

FIFA sprva ni dovolila njegove registracije, Aston Villa pa se je uspešno pritožila na športno arbitražno sodišče. Igralec, ki je v evropskem superpokalu najbolj opozoril nase, vsaj kar se tiče otoškega tabora, je bil Brian Madjo. Napadalec ekipe iz Birminghama je proti PSG-ju zadel pri vsega 17 letih in 212 dneh ter postal najmlajši strelec v zgodovini tekmovanja. Še posebej očitna je njegova surova moč. In mnogi se sprašujejo, če je fant res star zgolj sedemnajst let ... V potnem listu se bohoti letnica rojstva 2009.

Brian Madjo je z golom v končnici prvega polčasa superpokala proti zmagpvalcu Lige prvaku PSG-ju podrl rekord, ki je veljal kar tri desetletja. Doslej ga je držal Nizozemec Patrick Kluivert, ki je leta 1996 v tem tekmovanju zadel pri 19 letih in 220 dneh.

Pri rosnih 17 letih že navdušuje na največjem nogometnem odru

Mladi napadalec je v Salzburgu tekmo začel v prvi postavi. Po uvodni prevladi PSG-ja in vodstvu Parižanov je prav on sprožil preporod Aston Ville. Čeprav je zapravil nekaj res zrelih priložnosti, je navdušil z lahkotnostjo, s katero je premagoval svoje čuvaje, ki so se, kot keglji odbijali od sedemnajsletnika. 

Za najboljšega igralca je bil po merili Sofascore izbran strelec drugega gola Desire Doue
Za najboljšega igralca je bil po merili Sofascore izbran strelec drugega gola Desire Doue
FOTO: Sofascore.com

Ob koncu prvega polčasa je vendarle prišel do zadetka za 1:1. John McGinn mu je poslal natančno podajo, Madjo pa se je otresel Williana Pacha in izenačil.

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Njegovi dokumenti razkrivajo, da se je rodil 12. januarja 2009 v londonskem Enfieldu, odraščal pa je v Luksemburgu, preden je kot najstnik pristal pri Metzu. Tam je izjemno hitro preskakoval razvojne stopnje in lani avgusta postal prvi nogometaš, rojen leta 2009, ki je zaigral v francoski Ligue 1. 

Brian Madjo je impresioniral s svojo surovo močjo. In to pri sedemnajstih letih.
Brian Madjo je impresioniral s svojo surovo močjo. In to pri sedemnajstih letih.
FOTO: AP

Proti Strasbourgu je tekmo začel pri vsega 16 letih in 217 dneh. Ob tem je postal tudi najmlajši nogometaš, ki je za Metz začel prvenstveno tekmo, odkar takšne statistike vodijo od sezone 1947/48.

Aston Villa zanj odštela skoraj 12 milijonov evrov

Aston Villa je hitro prepoznala njegov potencial in ga pripeljala januarja letos, prav na njegov 17. rojstni dan. Angleški klub je zanj odštel nekaj manj kot 12 milijonov evrov. Madjo je med poletnimi pripravami takoj pokazal, zakaj je Villa zanj tako globoko segla v žep. Dvakrat je zadel proti Walsallu, bil natančen proti Real Sociedadu in nato dosegel še gol proti ekipi Indonesia All Stars.

Statistika obračuna med PSG-jem in Aston Villo
Statistika obračuna med PSG-jem in Aston Villo
FOTO: Sofascore.com

Zapletlo pa se je pri njegovi registraciji. FIFA Aston Villi sprva ni dovolila registrirati igralca zaradi pravil, ki omejujejo mednarodne prestope mladoletnih nogometašev. Organizacija ga je obravnavala kot luksemburškega reprezentanta, saj je za člansko reprezentanco Luksemburga že odigral tri tekme.

FIFA ga je ustavila, CAS pa prižgal zeleno luč

Pri Aston Villi so se nato obrnili na Mednarodno športno arbitražno razsodišče (CAS) in poudarili, da je Madjo rojen v Angliji ter ima britansko državljanstvo. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

CAS je v začetku avgusta pritožbi ugodil in Aston Villi omogočil njegovo registracijo za uradne tekme. Le osem dni pozneje ga je trener Unai Emery uvrstil v začetno enajsterico za enega najodmevnejših evropskih klubskih obračunov zunaj lige prvakov.

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Zanimivo je tudi, da se je Madjo po treh nastopih za člansko reprezentanco Luksemburga odločil za menjavo reprezentančne zvestobe. Zdaj nastopa za angleško reprezentanco do 17 let in želi svojo mednarodno kariero nadaljevati v dresu Anglije.

Razlagalnik

Patrick Kluivert je bil eden najbolj prepoznavnih nizozemskih nogometašev v 90. letih in na začetku 21. stoletja. Najbolj je zaslovel leta 1995, ko je kot najstnik v dresu Ajaxa dosegel zmagoviti zadetek v finalu Lige prvakov proti Milanu. V svoji bogati karieri je igral za vrhunske klube, kot so FC Barcelona, AC Milan in Newcastle United, znan pa je bil predvsem po svoji izjemni tehniki, inteligenci v kazenskem prostoru in sposobnosti učinkovitega zaključevanja akcij.

Mednarodno športno arbitražno razsodišče (CAS), s sedežem v Lozani v Švici, je neodvisna institucija, ustanovljena za reševanje sporov, povezanih s športom, prek arbitraže. Deluje kot nekakšno vrhovno sodišče za športni svet. Obravnava širok spekter primerov, od dopinških kršitev in pogodbenih sporov med igralci in klubi do zapletov pri registracijah igralcev in pravilih mednarodnih prestopov, ki jih sicer določajo krovne organizacije, kot je FIFA.

Unai Emery je priznan španski nogometni trener, ki si je mednarodni ugled zgradil predvsem z izjemnimi uspehi v evropskih tekmovanjih. Najbolj je znan po tem, da je s španskim klubom Sevilla kar trikrat zapored osvojil naslov zmagovalca Evropske lige. Poleg Seville je vodil tudi velike klube, kot so Paris Saint-Germain, Arsenal in Villarreal, trenutno pa s svojim taktičnim znanjem in razvojem mladih igralcev uspešno vodi angleško Aston Villo.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI10

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13. 08. 2026 15.44
Leta 2009 so starši nelegalno prišli v Anglijo in ga prijavili kot novorojenca, čeprav je takrat že imel dobrih pet, šest let. Za zi
Odgovori
+1
1 0
undisputed
13. 08. 2026 15.35
17 let in 60 mesecev
Odgovori
+1
1 0
Razumnež
13. 08. 2026 11.55
Dajte preverit, če je mogoče 1.1.2009..... Mnogo novih ima namreč ta datum rojstva
Odgovori
+7
7 0
Pomladni cvet
13. 08. 2026 10.46
kako bi skoraj ukradel šov, če je psg dominiral še po tem ko je bilo 2-1
Odgovori
-5
1 6
gullit
13. 08. 2026 10.42
Marcosu Tavaresu niso pustili igrati za Slovenijo, ker je igral za mlajše selekcije Brazilije, ta Madjo pa lahko menja reprezentanco. Pa pri obeh so bile to neuradne tekme, prijateljske narave. Fifa je res pokvarjena.
Odgovori
+8
10 2
Campeones36
13. 08. 2026 10.42
Bolj tragicni junak zame, v prvem polcasu bi lahko resil tekmo s 3 ali 4imi goli
Odgovori
+4
5 1
Voly
13. 08. 2026 10.05
Nogometni navijači so spet pokazali svojo inteligenco! Kazanje zadnje plati, hm, je primitivizem prve vrste!
Odgovori
-1
6 7
Finfer
13. 08. 2026 12.11
Vse kar je okoli nogometa je globoko v riti !!
Odgovori
+3
3 0
Finfer
13. 08. 2026 09.31
Vprašanje je če ima res samo 17 let izgleda da je zrel že za upokojitev tako je podivjan da mu je prišla bela pena na usta !!
Odgovori
+8
11 3
Tadi 1973
13. 08. 2026 09.23
Pa res izgleda rosno mlad!
Odgovori
+10
11 1
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