Kdo je robustni najstnik, ki je zrušil rekord, spravljal PSG ob živce in (skoraj) ukradel šov?

Brian Madjo je z golom v končnici prvega polčasa superpokala proti zmagpvalcu Lige prvaku PSG-ju podrl rekord, ki je veljal kar tri desetletja. Doslej ga je držal Nizozemec Patrick Kluivert, ki je leta 1996 v tem tekmovanju zadel pri 19 letih in 220 dneh.

Pri rosnih 17 letih že navdušuje na največjem nogometnem odru

Mladi napadalec je v Salzburgu tekmo začel v prvi postavi. Po uvodni prevladi PSG-ja in vodstvu Parižanov je prav on sprožil preporod Aston Ville. Čeprav je zapravil nekaj res zrelih priložnosti, je navdušil z lahkotnostjo, s katero je premagoval svoje čuvaje, ki so se, kot keglji odbijali od sedemnajsletnika.

Za najboljšega igralca je bil po merili Sofascore izbran strelec drugega gola Desire Doue FOTO: Sofascore.com

Ob koncu prvega polčasa je vendarle prišel do zadetka za 1:1. John McGinn mu je poslal natančno podajo, Madjo pa se je otresel Williana Pacha in izenačil.

Njegovi dokumenti razkrivajo, da se je rodil 12. januarja 2009 v londonskem Enfieldu, odraščal pa je v Luksemburgu, preden je kot najstnik pristal pri Metzu. Tam je izjemno hitro preskakoval razvojne stopnje in lani avgusta postal prvi nogometaš, rojen leta 2009, ki je zaigral v francoski Ligue 1.

Brian Madjo je impresioniral s svojo surovo močjo. In to pri sedemnajstih letih. FOTO: AP

Proti Strasbourgu je tekmo začel pri vsega 16 letih in 217 dneh. Ob tem je postal tudi najmlajši nogometaš, ki je za Metz začel prvenstveno tekmo, odkar takšne statistike vodijo od sezone 1947/48.

Aston Villa zanj odštela skoraj 12 milijonov evrov

Aston Villa je hitro prepoznala njegov potencial in ga pripeljala januarja letos, prav na njegov 17. rojstni dan. Angleški klub je zanj odštel nekaj manj kot 12 milijonov evrov. Madjo je med poletnimi pripravami takoj pokazal, zakaj je Villa zanj tako globoko segla v žep. Dvakrat je zadel proti Walsallu, bil natančen proti Real Sociedadu in nato dosegel še gol proti ekipi Indonesia All Stars.

Statistika obračuna med PSG-jem in Aston Villo FOTO: Sofascore.com

Zapletlo pa se je pri njegovi registraciji. FIFA Aston Villi sprva ni dovolila registrirati igralca zaradi pravil, ki omejujejo mednarodne prestope mladoletnih nogometašev. Organizacija ga je obravnavala kot luksemburškega reprezentanta, saj je za člansko reprezentanco Luksemburga že odigral tri tekme.

FIFA ga je ustavila, CAS pa prižgal zeleno luč

Pri Aston Villi so se nato obrnili na Mednarodno športno arbitražno razsodišče (CAS) in poudarili, da je Madjo rojen v Angliji ter ima britansko državljanstvo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

CAS je v začetku avgusta pritožbi ugodil in Aston Villi omogočil njegovo registracijo za uradne tekme. Le osem dni pozneje ga je trener Unai Emery uvrstil v začetno enajsterico za enega najodmevnejših evropskih klubskih obračunov zunaj lige prvakov.

Zanimivo je tudi, da se je Madjo po treh nastopih za člansko reprezentanco Luksemburga odločil za menjavo reprezentančne zvestobe. Zdaj nastopa za angleško reprezentanco do 17 let in želi svojo mednarodno kariero nadaljevati v dresu Anglije.