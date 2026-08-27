Kdo lahko prekriža pot evropskim velikanom

Letošnja izvedba bo znova potekala po prenovljenem sistemu. Klasičnih skupin ni več – vseh 36 klubov bo uvrščenih v skupno ligaško lestvico. Vsaka ekipa bo odigrala osem tekem, po dve proti nasprotnikom iz vsakega od štirih kakovostnih bobnov. Ena tekma bo domača, druga v gosteh.

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V prvem bobnu so klubi, ki krojijo vrh evropskega nogometa

V bobnu ena so ekipe, ki jih skoraj nihče ne želi videti na drugi strani igrišča. Med nosilci so španski velikani Real Madrid, Barcelona in Atletico Madrid, angleški klubi Liverpool, Manchester City in Arsenal ter prvak Italije Inter in aktualni zmagovalec Lige prvakov PSG. To pomeni, da bo že po žrebu jasno, katere evropske velikane čaka posebej zanimiva pot. Prav obračuni med največjimi klubi so eden glavnih razlogov, zakaj je nova ligaška faza za navijače tako privlačna – prostora za izogibanje najmočnejšim ekipam je precej manj kot v nekdanjem skupinskem delu.

Nevarna imena v drugem bobnu

Med ekipami drugega bobna so Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis in PSV. Vsaka od teh ekip lahko že enemu izmed favoritov precej zagreni življenje. Posebej zanimivo bo videti, kateri velikani bodo morali v goste na stadione, kjer jih čaka izjemno zahtevno vzdušje.

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Nepredvidljiv tretji boben

Svoje račune imajo tudi klubi, ki ne sodijo v sam vrh evropskega nogometa in verjamejo, da lahko zagrenijo življenja favoritom. Napoli, Leipzig, Villarreal, Fenerbahče, Galatasaray, Lille, Feyenoord in norveški Bodø/Glimt so pripravljeni storiti vse, da se prebijejo v nadaljnjo fazo tekmovanja.

Kdo si želi presenečenja?

V četrtem bobnu je kar nekaj klubov, ki bodo v konkurenci velikanov poskušali dokazati, da so si mesto med evropsko nogometno elito priigrali zasluženo. Slavia Praga, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK Atene, LASK, Como, Lens, Viking in Sabah so ekipe, katerih evropska elita ne sme podcenjevati, kajti hitro se lahko zgodi, da bi se prav tukaj opekli.

PSG je zmagovalec zadnjih dveh izvedb Lige prvakov FOTO: AP

Celje ostalo pred vrati, med elito tudi Slovan

Slovenski ljubitelji nogometa so pred današnjim žrebom pričakovali tudi morebitno udeležbo Celja, vendar se slovenski predstavnik po porazu proti Slovanu iz Bratislave ni prebil v ligaško fazo. Slovan je z zmago v Celju po podaljšku potrdil napredovanje in bo danes del elitne druščine. Celjanom tako ni uspelo uresničiti sanjskega scenarija, bo pa slovenski nogomet kljub temu spremljal dogajanje z zanimanjem.

Slovenska nogometna javnost je verjela, da se bo himna Lige prvakov poslušala tudi v Celju FOTO: Luka Kotnik