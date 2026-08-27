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Liga prvakov

Kdo lahko prekriža pot evropskim velikanom

Monako, 27. 08. 2026 10.01 pred 37 minutami 3 min branja 2

Avtor:
K.I.
Liga prvakov - žreb

Danes bo evropski nogomet dobil pomemben odgovor na vprašanje, ki že nekaj časa buri domišljijo navijačev: kdo bo v novi sezoni Lige prvakov dobil najtežje in kdo najbolj ugodne nasprotnike? Žreb ligaške faze se bo v Monaku začel ob 18. uri, tudi s prenosom na naši spletni strani. V žrebu bo 36 ekip, ki bodo v prihodnjih mesecih lovile eno najprestižnejših klubskih lovorik na svetu.

Letošnja izvedba bo znova potekala po prenovljenem sistemu. Klasičnih skupin ni več – vseh 36 klubov bo uvrščenih v skupno ligaško lestvico. Vsaka ekipa bo odigrala osem tekem, po dve proti nasprotnikom iz vsakega od štirih kakovostnih bobnov. Ena tekma bo domača, druga v gosteh.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V prvem bobnu so klubi, ki krojijo vrh evropskega nogometa

V bobnu ena so ekipe, ki jih skoraj nihče ne želi videti na drugi strani igrišča. Med nosilci so španski velikani Real Madrid, Barcelona in Atletico Madrid, angleški klubi Liverpool, Manchester City in Arsenal ter prvak Italije Inter in aktualni zmagovalec Lige prvakov PSG.

To pomeni, da bo že po žrebu jasno, katere evropske velikane čaka posebej zanimiva pot. Prav obračuni med največjimi klubi so eden glavnih razlogov, zakaj je nova ligaška faza za navijače tako privlačna – prostora za izogibanje najmočnejšim ekipam je precej manj kot v nekdanjem skupinskem delu.

Nevarna imena v drugem bobnu

Med ekipami drugega bobna so Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis in PSV.

Vsaka od teh ekip lahko že enemu izmed favoritov precej zagreni življenje. Posebej zanimivo bo videti, kateri velikani bodo morali v goste na stadione, kjer jih čaka izjemno zahtevno vzdušje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nepredvidljiv tretji boben

Svoje račune imajo tudi klubi, ki ne sodijo v sam vrh evropskega nogometa in verjamejo, da lahko zagrenijo življenja favoritom. Napoli, Leipzig, Villarreal, Fenerbahče, Galatasaray, Lille, Feyenoord in norveški Bodø/Glimt so pripravljeni storiti vse, da se prebijejo v nadaljnjo fazo tekmovanja.

Kdo si želi presenečenja?

V četrtem bobnu je kar nekaj klubov, ki bodo v konkurenci velikanov poskušali dokazati, da so si mesto med evropsko nogometno elito priigrali zasluženo. Slavia Praga, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK Atene, LASK, Como, Lens, Viking in Sabah so ekipe, katerih evropska elita ne sme podcenjevati, kajti hitro se lahko zgodi, da bi se prav tukaj opekli.

PSG je zmagovalec zadnjih dveh izvedb Lige prvakov
PSG je zmagovalec zadnjih dveh izvedb Lige prvakov
FOTO: AP

Celje ostalo pred vrati, med elito tudi Slovan

Slovenski ljubitelji nogometa so pred današnjim žrebom pričakovali tudi morebitno udeležbo Celja, vendar se slovenski predstavnik po porazu proti Slovanu iz Bratislave ni prebil v ligaško fazo. Slovan je z zmago v Celju po podaljšku potrdil napredovanje in bo danes del elitne druščine. Celjanom tako ni uspelo uresničiti sanjskega scenarija, bo pa slovenski nogomet kljub temu spremljal dogajanje z zanimanjem.

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FOTO: Luka Kotnik

Danes torej ne bo šlo zgolj za formalnost. Žreb lahko močno vpliva na pot posameznih klubov skozi evropsko sezono. Vsaka ekipa bo dobila osem nasprotnikov, ligaška faza pa se bo začela med 8. in 10. septembrom. Prvih osem ekip na lestvici bo napredovalo neposredno v osmino finala, medtem ko bodo morale ekipe na mestih od 9 do 24 skozi dodatni izločilni obračun. Vsaka točka bo pomembna, zato je današnji žreb več kot le določanje nasprotnikov – lahko je prvi pomemben korak na poti proti finalu, ki bo 5. junija 2027 v Madridu.

Liga prvakov nogomet žreb Monako evropski klubi

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cripstoned
27. 08. 2026 10.15
Real madrid tradicionalno najtezji zreb, uefalona pa najlazjega kot vedno...to se ne spreminja...kar se tice pa ostalih klubov pa mislim da je cas da tudi psg, city, liverpol in ostali dobijo malo tezje nasprotnike ker zadnja leta tudi oni ne dobijo enakovredne nasprotnike...
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-1
1 2
Clovek
27. 08. 2026 10.25
Žreb se še niti ni začel pa že cviliš
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