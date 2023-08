Kdo s kom v skupinskem delu Lige prvakov?

Znani so vsi udeleženci nogometne Lige prvakov za sezono 2023/2024. Današnji žreb, ki bo ob 18. uri v Forumu Grimaldi v Monaku, pa bo razkril podrobnosti o skupinah, derbijih in obračunih. Znani so tudi bobni, v katere so razdeljene ekipe. Klubi slovenskih nogometašev so v drugem jakostnem bobnu – RB Leipzig s Kevinom Kamplom in Benjaminom Šeškom ter Atletico Madrid z Janom Oblakom. Prenos na naši spletni strani 24ur.com.

