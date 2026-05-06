Kdor bo dobil 'tekmo stoletja', bo v finalu velik favorit

München , 06. 05. 2026 17.56 pred 45 minutami 3 min branja 2

Avtor:
Jakob Batič
PSG

Tekma tisočletja, drugi del. Tako je nocojšnji spektakel na Allianz Areni napovedal nemški Bild. Tudi vsi navijači in novinarji, s katerimi smo se pogovarjali pred povratnim srečanjem Bayerna in PSG-ja, so si enotni: čaka nas poslastica. Kdor bo slavil, bo v finalu v vlogi velikega favorita.

FOTO: 24ur.com

Prvo srečanje minuli teden v Parizu je postreglo z zgodovinskimi devetimi zadetki in zmago domačih s 5:4. Kaj lahko pričakujemo tokrat?

Zagotovo še eno odprto tekmo, v kateri bosta obe strani skušali nadigrati nasprotnika, četudi za ceno kakšnega prejetega gola več. "V nogometu obstaja 25 tisoč filozofij, moja je, da je vedno dobro doseči zadetek več kot nasprotnik," je denimo dejal Vincent Kompany.

Njegov trenerski kolega na klopi Parižanov Luis Enrique je na torkovo konferenco prišel vidno utrujen, a je zaživel v trenutku, ko s(m)o se novinarji dotaknili prvega obračuna.

"Ne vem, kaj se bo zgodilo. Zagotovo pa nas čaka vrhunska tekma. Kot da bi se Nadal pomeril z Đokovićem ali Federerjem," je španski trener strnil prevladujoče nogometno mnenje: drevi bo Allianz Arena gostila obračuna ta hip prav gotovo najboljših ekip na svetu.

FOTO: AP

Na tekmo leta prišli z vsega sveta

V današnjih dopoldanskih urah je v središču bavarske prestolnice vladalo sproščeno vzdušje, a se je v zraku že čutila teža dogodka. Trafike so bile polne časopisov, ki so napovedovali nocojšnji spektakel.

Nanj so opozarjali mimoidoči, odeti bodisi v Bayernovo rdečo bodisi pariško temno modro, ki so na Bavarsko prišli z vseh koncev in krajev. Tudi na včerajšnji tiskovni konferenci so vprašanja postavljali novinarji iz Mehike, Brazilije, Gruzije ... 

Prav vsi pričakujejo novo golijado, katere razplet je nemogoče napovedati. Eden od mlajših navijačev Bayerna je samozavestno dejal, da je v primeru nocojšnjega napredovanja pokal že njihov. Arsenal je, kot pravi, enostavno preslab, da bi se trenutno kosal z dobro naoljenim bavarskim strojem.

'Najboljši napad bo vedno premagala najboljšo obrambo'

Za bolj preudarno mnenje smo se obrnili na novinarske kolege. Arthur Perrot, novinar francoskega RMC Sporta, meni, da trenerja zagotovo ne bosta spreminjala napadalnega sloga igre.

"PSG pod Enriquejem že celotno sezono igra nore tekme. Zakaj bi zdaj to spreminjal? Isto pa velja za Kompanyja," je prepričan Perrot, ki dodaja, da devet golov na prvi tekmi ni bilo plod slabe obrambe, temveč fantastičnega napada.

"Kako boš zaustavil posameznike, kot so Doue, Dembele, Olise ali Kane? Nemogoče. Najboljši napad bo vedno premagal najboljšo obrambo."

Nico Linner z nemškega Bilda je vendarle nekoliko drugačnega mnenja. Čeprav priznava, da je najboljše napadalce na obeh tekmah skoraj nemogoče zaustaviti, od obeh obramb vendarle pričakuje boljše delo kot na prvi tekmi.

FOTO: Profimedia

Ne pozabite na Neuerja

Med pogovori z navijači na Marienplatzu o tem, kdo od številnih napadalnih adutov z obeh strani bi utegnil biti glavni junak, je eden od navijačev Bayerna, ki se je v München pripeljal z Danske, ponudil drugačno razlago.

"Ključen bo Manuel Neuer. V Parizu ni imel dobre tekme, če pa bo igral, kot je proti Realu v Madridu, potem ima Bayern sijajne možnosti," je dejal.

Previdne so tudi napovedi stavnic, možnosti za finalni zmenek z Arsenalom so za oba kluba skoraj enake. V malenkostni prednosti je zavoljo zmage na prvi tekmi vendarle PSG.

FOTO: VOYO
nogomet liga prvakov bayern psg

KOMENTARJI2

vrtnar _
06. 05. 2026 19.15
jaz sem že tam in čakam, da se tekma začne
zmerni pesimist
06. 05. 2026 18.59
Vendar favoriti ne zmagajo vedno
