'Kdor ne verjame v čudež, naj ostane doma'

Najbližji zasledovalec Manchester City v angleškem prvenstvu na gostovanju pri West Hamu še na drugi zaporedni tekmi ni zmagal, izid dvoboja v Londonu je bil 1:1, tako da imajo topničarji pred sinjemodrimi na lestvici v Premier League že devet točk naskoka. V takšnih primerih bi se prav lahko zapisalo, da so "meščani" opustili ambicije o novem naslovu angleškega prvaka in se povsem osredotočili na izzive v Evropi. A tudi tam jih čaka milo rečeno zelo zahtevno delo.

Pep Guardiola FOTO: Profimedia

Po prvem dejanju dvoboja z Realom imajo namreč tri gole zaostanka. "Lahko bi bilo še huje. Ne samo zaradi zgrešene enajstmetrovke nasprotnika, prejšnjo sredo smo bili namreč na Santiagu res nebogljeni in bili zreli še za hujšo katastrofo," se v pogovoru z angleškimi mediji prvega dejanja dvoboja osmine finala z Realom spominja strateg Cityja Pep Guardiola in že v naslednji sapi povsem zapira prvo zgodbo ter odpira drugo, po njegovem mnenju lahko tudi zgodovinsko ...

"Res je, zaostanek je velik, najmanj velik. Rekel bom, da so se v športu in nogometu dogajala precej večje senzacije, a na to se ne bomo zanašali. Verjeli bomo vase in upali na najboljše," se je pridušal 55-letni Katalonec, ki pa se zaveda, da njegovi varovanci morajo igrati eno boljši predstav v karieri, da bi lahko računali na preobrat in preboj med osem v Evropi. V tej smeri je Katalonec ekipi po tekmi angleškega prvenstva namenil prost dan ...

"Ne smemo gledati na končni rezultat in zaostanek treh golov. Iti moramo korak po korak, upajmo tudi od gola do gola. Nič se ne sme prehitevati, saj lahko hitro dobimo po prstih. Vemo namreč, kdo prihaja v goste," je trezen strateg sinjemodrih, ki je prepričan, da bo na Etihadu naelektreno vzdušje.

Cityju se je na Santiagu pisalo še slabše. Brazilec Vinicus Junior je namreč v drugem polčasu zapravil enajstmetrovko. FOTO: Profimedia

"Real mora imeti občutek, da igra v kotlu. Prepričan sem, da bodo navijači pričarali čarobno vzdušje. Mi verjamemo v preobrat, tudi oni naj," je še dodal Pep Guardiola, ko se ne ozira na postavo, ki bo pritekla na zelenico v torek zvečer.

"Kdo bo igral, bo dal od sebe vse kar ima. V to sem prepričan. Tudi potrenbno je to, če želimo uoati na nekaj velikega," je še dodal Guardiola, ki sporoča navijačem in tudi svojim varovancem, da se takšne prednosti ne da pretopiti v trenutku, pač pa graditi vseh 90 minut.

Spomni na prvo tekmo na Santiagu, ko je Federico Valverde s hat-trickom lastnoročno potopil sinjemodre. FOTO: AP

"Ne smemo biti nepotrpežljivi. Mnogi pričakujejo, da bomo odigrali od prve na sve ali ni. Ni potrebe bit brezglav, tekmeca moramo lomiti celo tekmo," je še dodal Guardiola in za konec podal sporočilo vsem, ki držijo palce za Manchester City. "Kdor ne verjame v preobrat in napredovanje, naj ostane doma. To velja tako za navijače, kot tudi igralce."

Statistika prvega dvoboja Real Madrid - Manchester City FOTO: Sofascore.com