Ker vodstvo vragov 'špara', je aranžma za obisk finala zaposlenim plačal kar – trener

Angleška kluba Tottenham in Manchester United se bosta 21. maja v Bilbau udarila v finalu nogometne Lige Evropa. Za oba angleška predstavnika, ki jima gre v domači ligi zelo slabo in sta v spodnjem delu lestvice daleč od evropskih mest, predstavlja letošnja evropska sezona edino priložnost za mednarodne nastope tudi v naslednji. Zmagovalec obračuna si bo namreč priigral mesto v laskavi Ligi prvakov. A otoške časnike trenutno bolj polni hvalevredna poteza trenerja rdečih vragov Rubena Amorima ...

"Če klub noče, ne želi ali ne more, bo pa trener," pišejo številni otoški mediji, ki hvalijo "človeško" potezo trenerja Manchester Uniteda Rubena Amorima. In za kaj sploh gre?

Rdeči vragi so se v finale uvrstili preko Athletic Bilbaa, v četrtfinalu Lige Evropa so izločili Lyon, v osmini finala pa Real Sociedad.

Portugalec bo plačal komplet aranžma vsem svojim sodelavcem in preostalemu klubskemu osebju – pot in ogled finala Lige Evropa proti angleškemu rivalu Tottenhamu. Vložek je ogromen in težko merljiv. Klavrno sezono angleška tekmeca rešujeta v Bilbau, zmaga v finalu pa prinaša Ligo prvakov in zajeten kup denarja ter mir v hiši. Predvsem trenerjem.

Ruben Amorim

"Amorimu je malo mar za to, očitno. Šel je preko vsega in bo lastnoročno plačal stroške za 30 članov posadke in njihove spremljevalce. Vsakemu pripadata dve vstopnici, vsaj tako se je odločil Amorim," veselo dodajajo Otočani in se sprašujejo, če gre res za varčevalni ukrep vodstva Manchester Uniteda ali pa je to zgolj in samo nova slaba poteza v vrsti ...