Khedira opozarja Real: Bayern je v tej sezoni z rušilno močjo

Vinicius Junior

Nekdanji igralec Real Madrida Sami Khedira je v pogovoru za Sport Bild izrazil zaskrbljenost pred četrtfinalnim obračunom Lige prvakov med svojim nekdanjim klubom in münchenskim Bayernom. Khedira je Madridčane opozoril na izjemno moč bavarske zasedbe. "Neustavljivi so. Česa takega v Evropi na tej ravni še nisem videl. Bayern je usmerjen v doseganje velikih zmag in se nikoli ne zadovolji z izidi 1:0, 2:0 ali 3:0," je Bildu zaupal Khedira.

Nemški vezist je izpostavil tudi eno izmed možnih slabosti Real Madrida v dvoboju s serijskim nemškim prvakom. "Kyllianu Mbappeju in Viniciusu Juniorju igranje pod visokim pritiskom ne ustreza, kar bi lahko porušilo kompaktnost ekipe in negativno vplivalo na ekipni duh," meni Khedira.

Sami Khedira

Dodal je, da lahko Bayern to izkoristi. "Če jim uspe žogo spraviti za hrbet obrambi, bo imel Real Madrid velike težave pri zaustavljanju teh hitrih prodorov. Prav v tem je njihova največja moč – ob prvih podajah Joshua Kimmicha, Aleksandra Pavlovića ali celo Harryja Kana," je bil konkreten nekdanji nogometaš Reala in Juventusa.

Real Madrid bo Bayern gostil na stadionu Santiago Bernabeu v torek, 7. aprila, povratna tekma pa bo na sporedu v sredo, 15. aprila, na Allianz Areni, kar predstavlja dodaten hendikep za špansko moštvo. Vse v prenopsu na Kanalu A in VOYO.

Khedira prepričan: Olise je popoln za Real Madrid

Khedira se je dotaknil tudi Michaela Oliseja, enega največjih zvezdnikov Bayerna, za katerega meni, da bi bil idealna okrepitev za Madridčane. "Popoln je za Real Madrid. Zelo čudno bi bilo, če ga Real Madrid ne bi resno vzel v razmislek," je prepričan 38-letni endkanji nemški reprezentant.

"Real Madrid ne želi zapravljati velikega denarja za preverjene, starejše zvezdnike. Raje vlagajo v razvoj igralcev, pred katerimi je še vsaj šest ali osem let kariere. Olise s svojimi 24 leti izpolnjuje te pogoje. Ponuja celovito rešitev in se popolnoma ujema z vizijo kluba," je sklenil Khedira.