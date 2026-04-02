Khedira opozarja Real: Bayern je v tej sezoni z rušilno močjo

Madrid, 02. 04. 2026 09.41 pred 26 dnevi 2 min branja 14

Avtor:
M.J.
Ronaldo in soigralci na poti v Amsterdam

Bližajo se obračuni četrtfinala nogometne Lige prvakov. Med najbolj pričakovanimi dvoboji je prav gotov tradicionalni derbi Reala in Bayerna, starih evropskih rivalov. Pred prvim obračunom v Madridu, se je javil dolgoletni nemški reprezentant in tudi član belega baleta iz Madrida Sami Khedira. Slednji njegov nekdanji klub opozarja, da bo imel z bavarskim ponosom velike težave. Še več, Khedira celo napoveduje, da je Bayern favorit dvoboja. Prenos bo v torek na Kanalu A in VOYO.

Vinicius Junior
Vinicius Junior
FOTO: Profimedia

Nekdanji igralec Real Madrida Sami Khedira je v pogovoru za Sport Bild izrazil zaskrbljenost pred četrtfinalnim obračunom Lige prvakov med svojim nekdanjim klubom in münchenskim Bayernom. Khedira je Madridčane opozoril na izjemno moč bavarske zasedbe. "Neustavljivi so. Česa takega v Evropi na tej ravni še nisem videl. Bayern je usmerjen v doseganje velikih zmag in se nikoli ne zadovolji z izidi 1:0, 2:0 ali 3:0," je Bildu zaupal Khedira.

Preberi še Kdo bo prvak? Arsenal favorit, Real Madrid peti

Nemški vezist je izpostavil tudi eno izmed možnih slabosti Real Madrida v dvoboju s serijskim nemškim prvakom. "Kyllianu Mbappeju in Viniciusu Juniorju igranje pod visokim pritiskom ne ustreza, kar bi lahko porušilo kompaktnost ekipe in negativno vplivalo na ekipni duh," meni Khedira.

Sami Khedira
Sami Khedira
FOTO: AP

Dodal je, da lahko Bayern to izkoristi. "Če jim uspe žogo spraviti za hrbet obrambi, bo imel Real Madrid velike težave pri zaustavljanju teh hitrih prodorov. Prav v tem je njihova največja moč – ob prvih podajah Joshua Kimmicha, Aleksandra Pavlovića ali celo Harryja Kana," je bil konkreten nekdanji nogometaš Reala in Juventusa.

Real Madrid bo Bayern gostil na stadionu Santiago Bernabeu v torek, 7. aprila, povratna tekma pa bo na sporedu v sredo, 15. aprila, na Allianz Areni, kar predstavlja dodaten hendikep za špansko moštvo. Vse v prenopsu na Kanalu A in VOYO

Khedira prepričan: Olise je popoln za Real Madrid

Khedira se je dotaknil tudi Michaela Oliseja, enega največjih zvezdnikov Bayerna, za katerega meni, da bi bil idealna okrepitev za Madridčane. "Popoln je za Real Madrid. Zelo čudno bi bilo, če ga Real Madrid ne bi resno vzel v razmislek," je prepričan 38-letni endkanji nemški reprezentant.

Preberi še Hud udarec za Real: proti Bayernu brez Courtoisa

"Real Madrid ne želi zapravljati velikega denarja za preverjene, starejše zvezdnike. Raje vlagajo v razvoj igralcev, pred katerimi je še vsaj šest ali osem let kariere. Olise s svojimi 24 leti izpolnjuje te pogoje. Ponuja celovito rešitev in se popolnoma ujema z vizijo kluba," je sklenil Khedira.

nogomet liga prvakov real bayern
KOMENTARJI14

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lucky
02. 04. 2026 20.51
A se mrbit že ve, kdaj kiksi bolj laže samega sebe? Ko sebi stisne 9 pluskov, al, ko meni stisne 9 minusov?
Odgovori
+4
7 3
NoriSušan
02. 04. 2026 16.03
Čim se je en sodnik poškodoval Real ni več favorit tudi za igralce Reala ne. Mislim da to pove vse
Odgovori
-1
10 11
Kolllerik
02. 04. 2026 18.02
👍
Odgovori
+6
9 3
žikabato
02. 04. 2026 15.23
Potem pa je treba stavit na real
Odgovori
+9
11 2
fihner
02. 04. 2026 12.57
crypsy - bla bla bla bla bla bla bla blA ...
Odgovori
-1
10 11
cripstoned
02. 04. 2026 15.49
Blablabla ze dolgih 11let...farsici tiho
Odgovori
+3
12 9
cripstoned
02. 04. 2026 11.41
Enako so hajpali city pa je bil valverde dovolj...real bo letos prvi tezji za bayern pravtako se bodo pri realu vrnili militao, bellingham ter camavinga ki imajo dosti vec izkusenj od igralcev bayerna...edina prednost za bayern je to da bo povratno tekmo igral doma..vse ostalo je mocno na strani reala..
Odgovori
-4
14 18
annonymo95
02. 04. 2026 13.07
mocno na strani reala s sodniki vred...
Odgovori
-5
10 15
NoriSušan
02. 04. 2026 16.07
Poglej si formo CItya haha, plus sodniki so vas na povratni rešili konkretno kot se seveda spodobi. Brez sodnikov in penalov vas ni in je bilo letos večkrat dokazano
Odgovori
-4
7 11
REAList7
02. 04. 2026 11.30
Uh, kolikokrat so mediji in ostali postavljali nasprotnike Reala v vlogo favorita in vsi vemo kako so se v večini primerov odvili rezultati. Ravno to Realu ugaja, lahko komot Bayern prevzame vlogo favorita, in ja, res je, da je v letošnji sezoni Bayern v boljši formi, toda Reala se res nikoli ne odpiše. Sploh v LP. Mbappeju in Viniju igranje pod pritiskom ne ustreza? Ma bejž. Vini je v dresu Reala do zdaj zabil 16 golov v izločilnih bojih v LP, od tega v obeh finalih, na drugi strani pa je Mbappe, če upoštevamo še tekme za Monaco, skupaj zabil že 27 golov v izločilnih tekmah v LP. Me pa zelo veseli povratek Militaa, ravno pred zelo pomembnimi tekmami.
Odgovori
+0
14 14
Kolllerik
02. 04. 2026 12.48
Uf, Khedira pozablja na razne Marcinjake, pa to...
Odgovori
-1
12 13
NoriSušan
02. 04. 2026 16.07
In proti kerim ekipam-še posebej letos. Niste nek presežek. Se pa seveda slišimo po tekmi.
Odgovori
-7
5 12
cripstoned
02. 04. 2026 16.28
Farsici si se vedno morajo lagati hahahahahaa
Odgovori
-1
8 9
Kolllerik
02. 04. 2026 18.05
Pritisni si no še kak lažni plusek iz enega lažnih profilov, da te ne bo pobralo ponoči. Ker noč je dolga in polna prikazni sramotnih porazov reala predvsem proti Barci...
Odgovori
+6
9 3
bibaleze
Portal
Vplivnica razburja splet s svojimi prepričanji glede prehrane otrok
Zakaj vas doma ne razumejo? Morda delate to napako
Zakaj vas doma ne razumejo? Morda delate to napako
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Zvezdnica Harryja Potterja pričakuje drugega otroka
Zvezdnica Harryja Potterja pričakuje drugega otroka
zadovoljna
Portal
Zaljubila sta se v šovu, tako je videti njuno življenje danes
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Njo ljubi sin Branka Đurića
Njo ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Leto in pol po grozljivi nesreči: Leon Stanič znova hodi in opozarja na pomen varnosti
Leto in pol po grozljivi nesreči: Leon Stanič znova hodi in opozarja na pomen varnosti
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
cekin
Portal
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
moskisvet
Portal
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
dominvrt
Portal
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
okusno
Portal
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
voyo
Portal
Verstappen: Po svoji poti
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
