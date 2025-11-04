Svetli način
Liga prvakov

Klasika na Anfieldu: vroči Real proti prebujenemu Liverpoolu

Madrid, 04. 11. 2025 06.00 | Posodobljeno pred eno minuto

Torkov večer v Ligi prvakov, gre za 4. krog prvega dela, bo zaznamoval obračun nogometnih titanov angleškega Liverpoola in španskega Real Madrida na legendarnem Anfieldu. S studijskim delom začnemo ob 20.30. Prenos na Kanalu A in VOYO.

Arne Slot
Arne Slot FOTO: Profimedia

V Ligi prvakov edinega slovenskega igralca Jana Oblaka že nocoj čaka obračun z belgijsko zasedbo Union St. Gilloise, po treh krogih so Španci pri zmagi in dveh porazih. V tem tekmovanju za zdaj najbolje kaže še stoodstotnim branilcem naslova PSG, Bayernu, Interju, Arsenalu in madridskemu Realu. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

In prav obračun Reala in Liverpoola, s prenosom na Kanalu A in VOYO, bo in je v središču nogometne javnosti po svetu. Dvoboj starih rivalov, ki sta se nekajkrat srečala tudi v finalu Lige prvakov, vedno in znova ponudi nekaj več. Liverpool je serijo štirih zaporednih porazov in izhod iz rezultatrske krize potrdil z zmago v domačem prvenstvu. 

Redsi so premagali krizo in po štirih zaporednih porazih in šestih na zadnjih sedmih tekmah v vseh tekmovanjih končno zmagali. Z 2:0 so bili boljši od Aston Ville, za katero je bil to prvi poraz po štirih zmagah. 

Liverpool - Real Madrid. Nogometna klasika v torek zvečer na Kanalu A in VOYO.
Liverpool - Real Madrid. Nogometna klasika v torek zvečer na Kanalu A in VOYO. FOTO: AP

"Nikoli nisem razmišljal o tem, da preživljamo krizo. Tudi v slačilnici ni bilo nikoli videti kakšne sklonjene glave ali slišati negativne besede.Vedeli smo, da nam bo steklo. V zadnjem obdobju nismo igrali slabo, smo pa imeli obilo smole. To je jasno vsem. No, upam, da je serija slabših rezultatov končno za nami, proti Villi smo bili že na želenem nivoju," je prepričan strateg redsov Arne Slot, ki se mu, tudi v času tekmovalne krize, ni kaj dosti majal trenerski stolček. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Ekipa ves čas diha kot eno. Tudi vodstvo ves čas stoji za nami in nas podpira. Lepo je to čutiti in slišati. Verjamem, da jim bomo vse vrnili na igrišču. Hvala tudi navijačem za podporo in potrpljenje," je še dejal Nizozemec na klopi Otočanov. "O Realu smo začeli intenzivno razmišljati šele po prvenstvemni tekmi. Energija in motiv, kakopak, ne bosta vprašljiva. Na takšnih tekmah igralci letijo po igrišču. Spoštujemo nasprotnika, toda tudi mi imamo močna orožja. Če nas poboža še sreča, bomo po torkovem večeru lahko vsi skupaj zadovoljni," je obračun z galaktiki napovedal Slot. 

Alonso: Vesel sem ob predstavah fantov in uživam v naši igri
Real Madrid je svojo nalogo v španskem prvenstvu opravil že v soboto, ko je na domačem stadionu premagal Valencio s 4:0. Pomemben podatek je tudi, da četa trenerja Xabija Alonsa ni doživela novih poškodb. Poigravanje z nebogljenimi netopirji in poker golov v mreži gostov pa sta dobra napoved za galaktično gostovanje na Anfieldu. 

Xabi Alonso
Xabi Alonso FOTO: Profimedia

"Rad bi pohvalil fante. Tako za pristop na treningu, kot tudi predstave na tekmah. Prav nič jih ni treba gnati in spodbujati. So zelo motivirani in željni lovorik. Pot je prava, rezultati nam sledijo, toda moramo ostati skromni in zelo koncentrirani," je za AS po zmagi proti Valencii dejal trener belega baleta Xabi Alonso. 

Preberi še Real pred obračunom z Liverpoolom izžareva samozavest, uspešen tudi Atletico

"Liverpool? Ne bodo nas uspavali njihovi slabši rezultati v zadnjem času. Po tem tekmovalnem vikendu so se vrnili na zmagovalno poti in gotovo bodo izjemno motivirani na Anfieldu pred svojimi pregovorno vročimi navijači. Toda mi smo Real in imamo svoje načrte," je še dejal Xabi Alonso, ki še kako dobro pozna vzdušje na Anfieldu, saj je pred leti več kot uspešno nosil dres Liverpoola. "Lepo se bo vrniti, imam lepe spomine na klub, na navijače, pravzaprav kar na Anglijo," je zaključil strateg galaktikov. 

Izid, Liga prvakov, ligaški del, 4. krog:
Liverpool - Real Madrid 

