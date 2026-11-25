UEFA Liga prvakov: PSG - Roma FOTO: VOYO

Nogometaši PSG so v soboto gostovali v Nici in slavili zmago s 3:2. To je bila peta zaporedna zmaga v francoskem prvenstvu za aktualne prvake LP, toda slavje je skazila poškodba Desireja Doueja, ki ga čaka dolgo okrevanje. Tako je PSG za daljše obdobje, bržčas za sezono, izgubil še enega ključnega igralca, od oktobra je zaradi poškodbe kolena odstoten tudi Gruzijec Hviča Kvarachelia.

Luis Enrique FOTO: Profimedia

Kljub temu pa Parižani ostajajo med najbolj vročimi akndiodati za oavojanje najbolj čislane lovoirke v Evropi tudi v tekoči sezoni. "Generalka je uspela, toda izgubili smo pomemben člen ekipe. Mislim,d a bodo fantje igrali tudi za naša dva poškodovana moža. da, zdi se, da je njuna sezone že zaključena," je L'Equipu zaupal strateg PSG-ja Luis Enrique, ki je pred leti treniral tudi Romo.

"Poznam tisto okolje. Je zelo pripadnost klubu, Roma Rimljanom pomeni zares veliko. V tej sezoni so naredili korak naprej in so med najbolj vročimi ekipam na Apeninskem polotoku. Posebno pozornost bomo namenili njihovemu napadu. Roma je na zadnji tekmi na gostovanju v parmi zabila pet golo. Od tega kar štiri Donyell Malen. Ne bomo posvetili posebne pozornosti Nizozemcu, toda ta podatek veliko pove o njegovi trenutni strelski formi," je še opazil trener Parižanov, ki pa pričakuje obračun z veliko goli.

PSG bo navkljub kadrovski oslabljenosti užival vlogo favorita proti Romi. FOTO: AP

"Vsi nastavki so za to, da bomo gledali pravi spektakel z veliko zadetki. Morda bo trenerje zaradi tega bolela glava, a ob takšnem razpletu uživajo predvsem gledalci," je napoved za dvoboj z Rimljani napovedal Luis Enrique.

PSG želi nadaljevati serijo, Roma pa se približati napredovanju

Parižane in Rimljane čaka pomemben evropski obračun. Francozi na domačem igrišču veljajo za favorite, toda Italijani so že večkrat dokazali, da znajo presenetiti tudi močnejše tekmece. Sploh letošnja Roma je na krilih izjemnega strelca Donyella Malena med najboljšimi v Serie A, v Evropi pa je nazadnjiuh štzirih tekmah zabeležila zgolj zmnago in če želi v izločilne boje mora nujno zbirati točke. Tudi na Parku princev ...

Donyell Malen in Paulo Dybala FOTO: Profimedia

"Ekipa je v dobrem stanju. To smo potrdili tudi na vselej zahtevnem gostovanju v Parmi. Pričakujem,d a bomo nadaljevali v tem stilu tudi na težkem gostovanju v Parizu," je Gazzetti Dello Sport zaupal, preporoditelj Rimljanov Gian Piero Gasperini, ki pa ne stavi zgolj in samo na vročega Nizozemca ... Ta je Parmi zabil kar poker golov ... "Donyell je v fantastični formi. Veliko je odvisno od njega v napadu, toda njegova strelska forma je predvsem plod odličnega sodelovanja s soigralci. Potrebovali bomo tako prepričljiv napad v Parizu. Pričakujem, da bomo dosegli kakšen gol, toda glavna naloga na tekmi bo v obrambi," je Gazetti še zaupal izkušeni strateg sinov volkulje.

Evropska nogometna sezona se preveša v odločilno obdobje, ko šteje prav vsaka točka. Paris Saint-Germain bo pred domačimi navijači gostil Romo, obračun pa obeta spopad dveh ekip z visokimi ambicijami in izjemno kakovostnimi posamezniki. "Parižani tudi v tej sezoni sodijo med glavne favorite za najvišja mesta v Evropi. Njihova največja prednost ostaja napadalna moč, saj lahko tekmo odločijo z eno samo potezo. Domače igrišče in širina igralskega kadra sta dodatna aduta francoskega velikana, ki bo skušal prevzeti pobudo od prve minute. Toda tudi mi imamo svoje načrte," je še dejal strateg Rome.

Gian Piero Gasperini FOTO: AP

Roma torej v Pariz prihaja brez bele zastave. Rimljani stavijo na čvrsto obrambno postavitev, disciplinirano igro in hitre prehode v protinapade. Prav v takšnih tekmah so Italijani v preteklosti pogosto našli svojo priložnost ter zagrenili življenje tudi precej uglednejšim tekmecem. "Posebna pozornost bo namenjena dvobojem na sredini igrišča, kjer bi se lahko odločala usoda srečanja."

Če bo PSG uspel vsiliti svoj visok ritem in izkoristiti tehnično premoč, bo bližje zmagi. Če pa bo Roma tekmo zadržala v rezultatski negotovosti, bi lahko pritisk postopoma prešel na domače nogometaše. Pričakovati gre previden začetek, nato pa vse bolj odprto igro, saj si nobena od ekip ne bo želela zapreti vrat v nadaljevanje evropske sezone ...



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PSG - Roma