Kljub valu okužb nogometaši Salzburga odleteli na tekmo v Izrael

Teden evropskega nogometa se na Kanalu A in VOYO začenja v torek, 22. septembra, ko si boste lahko od 20.30 naprej ogledali obračun med Maccabijem in Salzburgom. V sredo, 23. septembra, sledi še en obračun kvalifikacij za Ligo prvakov med belgijskim Gentom in ukrajinskim Dinamom iz Kijeva na čelu s slovenskim reprezentantom Benjaminom Verbičem. Za konec se bosta v četrtek, 24. septembra, za evropski superpokal v Budimpešti udarila osvajalec Lige prvakov Bayern in branilka naslova v Ligi Evropa Sevilla.

Čeprav člani Salzburga na čelu s trenerjem Jessejem Marschemniso skrivali nelagodja nad odločitvijo Evropske nogometne zveze (Uefa), ki zaenkrat še ni prestavila torkove kvalifikacijske tekme "bikov" v Tel Avivu, so se Salzburžani v ponedeljek podali na dolgo pot proti Izraelu, kjer zaradi porasta števila okužb že nekaj časa velja stroga vsedržavna karantena. Okužbe so močno prizadele tudi nasprotnika Avstrijcev, telavivski Maccabi, kjer tekme ne bo moglo odigrati kar 14 nogometašev, ki so v samoizolaciji.

"Trenutni načrt je, da tekma jutri bo. Če ima ekipa 13 zdravih igralcev v polju in dva vratarja, potem temo lahko odigra,"je dejal športni direktor Salzburga Christoph Freund. V izraelskih medijih je bilo mogoče dan pred tekmo prebrati, da je bili na testiranjih pozitivnih dodatnih sedem nogometašev Maccabija, sedem pa je bilo okuženih že prej. Uradne potrditve števila okužb sicer ni.

Sledijo nova testiranja

"Vemo, da je za zelo veliko število okužb v Izraelu, veliko okuženih pa je tudi v klubu. To je težka situacija za Uefo,"je dodal Freund, ki je tudi priznal, da ima pred vkrcanjem na letalo z ekipo "čuden občutek" in dodal, da bo verjetno to prva tekma v takšnih razmerah na svetu. "Uefa danes in morda tudi jutri načrtuje nova testiranja, če bi bilo primerov še več. Tekme si želijo pri Maccabiju in tudi pri Uefi, če bo v zdravstvenem pogledu seveda vse primerno za njeno izvedbo. Lahko vplivamo le na tisto, kar je v naši moči. Zdaj bomo odleteli tja, opravili dober zadnji trening in jutri poskusili zmagati. Vse, kar se dogaja okoli nas, bomo poskusili čim bolj odmisliti."

Na čarterskem letu proti Tel Avivu naj bi bilo zgolj 45 oseb, manjkala sta poškodovana Zlatko Junuzović in Oumar Solet, medtem ko z ekipo ni odpotoval niti Jerome Onguene. Pri Maccabiju je neznank okoli prve postave seveda veliko več, saj so po poročanju izraelskih medijev okuženi Dor Peretz, Avi Rikan, Daniel Peretz, Nick Blackman, Enric Saborit, Yonatan Cohen in Dan Glazer. Salzburžani, ki jim je v prejšnjih sezonah vedno znova spodrsnilo na zadnji oviri pred skupinskim delom Lige prvakov, imajo tudi zaradi težav Maccabija tokrat spet lepo priložnost za preboj v elitno evropsko tekmovanje, kjer so drugič v zgodovini kluba (in prvič po prihodu glavnega pokrovitelja Red Bulla) nastopali lani.