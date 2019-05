Klopp: Če sem jaz razlog za šest finalnih porazov, potem bi moralo vse skrbeti

Sobotni finale Lige prvakov bo zanesljivo nepredvidljiv, na stvanicah je v ospredju Liverpool, vendar pa trener Redsov pravi, da nobeno moštvo ni v prednosti. Jürgen Klopp, ki je prvi dobil priložnost na zadnji novinarski konferenci pred zaključno tekmo, ima priložnost, da osvoji prvo lovoriko z Liverpoolom, kar dovolj zgovorno priča o motivaciji in tudi pritisku, ki ga čuti Nemec.

Lani so v finalu Lige prvakov Redsi izgubili proti madridskemu Realu."Fantje so odigrali dobro v lanskem finalu proti velikemu favoritu, lani smo presenetili sami sebe s tem, da smo se prebili do zaključne tekme Lige prvakov. Glavna stvar je, da smo razvili naš pristop, taktiko in kako se obnašati v posameznih trenutkih, ob tem pa nismo zapostavili naših sposobnosti. Fantje so naredili korak naprej, bili so na nivoju in tudi v finalu bi moralo biti tako," je dejal Klopp.