Igralec finala Van Dijk: Zlata žoga? Dokler Messi 'brca', nimam možnosti

In zakaj ne? Za njim je fantastična sezona, kjer manjka le naslov v angleški Premier League. Virgil van Dijk je poraz na ciljni črti proti Manchester Cityju, lažje prebolel, saj je ponesel nagrado za naj igralca angleškega prvenstva. "Tole kar nam je uspelo Madridu je poplačalo vse. Nič ne bi zamenjal za ta naslov v Ligi prvakov," je zbranim novinarjem tik po uradnem prejemu nagrade za naj igralca finala povedal Virgil van Dijk, ki je fantastično individualno sezono kronal še z laskavo nagrado v finalu Lige prvakov, ko je njegovLiverpool le prišel do dragocene krone. "Trpeli smo, a verjeli, da nam bo na koncu uspelo. Seveda je veliko lažje v življenju, ko tako zgodaj dosežeš gol. Zadeta enajstmetrovka nam je močno olajšala pot do želenega cilja. V nadaljevanju je bilTottenhampodjetnejši, a imeli smo ves čas pravi fokus in ko smo zadeli še drugič, smo začutil olajšanje, saj smo vedeli, da smo pred osvojitvijo laskave lovorike," je nadaljeval 27-letni Nizozemec, ki je ob koncu pogovora s sedmo silo z veseljem opisoval občutke. "Težko rečem, če sem že kdaj začutil takšen ponos ob uspehu. Ponosen sem na svoje soigralce, pravi fantje so. Skupaj smo trpeli, garali, in ves čas verjeli, da nam bo uspelo.Ta zmaga je tudi za našega trenerja, ki je bil ves čas na tnalu, češ da je veliki poraženec final. Vedeli smo, da temu ni tako," je zbranim novinarjem iz vseh koncev in krajev zaupalVan Dyk, ki je želel še naprej govoriti o svojemu trenerjuJürgenu Kloppu.