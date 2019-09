Klopp: Če nekdo odskoči še pred kontaktom, ne more biti prekršek

Na derbiju skupine E nogometen Lige prvakov sta se udarila Napoli in branilec naslova Liverpool . Razburljivo tekmo s kar nekaj priložnostmi na obeh straneh je odločila najstrožja kazen, ki jo je v 82. z bele pike izvedel Dries Mertens . Že v sodniškem dodatku je zmago Italijanov potrdil Fernando Llorente . "Videli smo povsem enakovredno tekmo, vsak izmed ekipo je imela svoje blesteče trenutke skozi tekmo, a mislim, da smo bili vseeno bližje zmagi. Na žalost nismo izkoristili naših številnih situacij pred vrati gostiteljev," se je pridušal Klopp. "Nismo odstopali od našega sistema, igrali smo na isti način kot vedno, le da tokrat nismo izkoristili tistih priložnosti, ki jih običajni izkoristimo." Nemec na klopi Otočanov je prepričan, da bi bil remi, glede na videno, še najbolj pravičen. "Nobeden si ni posebej zaslužil zmage. Gostitelji so nekajkrat viseli, saj so se s težavo branili, a na koncu jim je uspelo. Mislim pa, da si niso zaslužili vseh treh točk. Sploh, ker se je tekma na glavo obrnila v le nekaj minutah."

Svoje so, po njegovem mnenju, dodali še dogodki, ki niso šli v prid njegovi ekipi. Napoli je do vodstva prišel po strogo dosojeni enajstmetrovki. "Če me že sprašujete, potem lahko mirno rečem, da najstrožje kazni nisem videl. Če nekdo odskoči še pred kontaktom, ne more bit prekršek. Škoda le, da se glavni sodnik ni odločil pogledati počasnega posnetka. Sprašujem se, zakaj imamo VAR? Zdi se mi, da ravno zaradi takšnih zadev, kot je bila ta, ki je neposredno vplivala na razplet tekme." Redsi se zavedajo, da niso odigrali briljantne tekme. Še posebej je škripala učinkovitost v napadu. "Seveda smo najprej krivdo poiskali pri sebi. Ko potegnemo črto, smo bili enostavno kaznovani za našo veliko neučinkovitost. Prepričan sem, da jo bomo hitro popravili,"zaključuje trener aktualnih zmagovalcev Lige prvakov.