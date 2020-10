Klopp: Atalanta ima zanimivo ekipo, veliko teče in igra lep nogomet

Neverjetna Atalantina pravljica v Ligi prvakov je v lanski sezoni dobila tragičen konec. Spomnimo, kljub zaporednim porazom na začetku skupinskega dela je Bergamčanom uspelo priti v osmino finala, kjer so na krilih petih zadetkov Josipa Iličića brez težav odpravili Valencio. Sledil je četrtfinalni obračun s favoriziranim PSG-jem, ki je uspel napredovati po dveh zadetkih v izdihljajih srečanja.

A treba je vedeti, da na tisti – za Atalanto žalostni – tekmi zaradi osebnih težav Iličića ni bilo. Kot vse kaže, bo slovenski as do začetka nove sezone v Ligi prvakov znova na voljo trenerju Gianu Pieru Gasperiniju. Prav to pa bo eno od glavnih orožij Atalante, ki jih ima 'Boginja', kot praviJürgen Klopp, kar nekaj.

"Atalanta ima zelo zanimivo ekipo. Igrajo zares lep, moderen nogomet. So prava kombinacija nogometašev, ki veliko tečejo, zato pričakujem zelo zahtevni tekmi," je po poročanju portala This Is Anfield povedal nemški strokovnjak. Klopp je zadovoljen tudi s tem, ker mu je žreb namenil tri – za evropske razmere – ne prav oddaljena gostovanja: "Italija, Nizozemska in Danska niso tako daleč, kar je vsekakor dobro."

"Vsi vemo, kako dober je bil Ajax dve sezoni nazaj. Čeprav so v tem času prodali številne nogometaše, jim jih vselej uspe nadomestiti. Na drugi strani je Midtjylland že leta ena najbolj zanimivih ekip, ker deluje na poseben, unikaten način," je Klopp komentiral ostala dva tekmeca v skupinskem delu.

Liverpool v prvem krogu 21. oktobra čaka gostovanje pri Ajaxu, nato domača tekma z danskimi prvaki (27. oktobra), 3. novembra pa bodo Redsi gostovali pri Atalanti, s katero se bodo 25. novembra pomerili še drugič. 1. decembra čaka prvake izpred dveh sezon domači obračun z Amsterdamčani, za konec pa še gostovanje pri Midtjyllandu, ki bo osem dni kasneje.