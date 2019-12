Klopp brez milosti do prevajalca: Lahko prevajam tudi jaz, saj ni težko

V torek zvečer boste lahko na Kanalu A in VOYO od 20.30 naprej spremljali obračun Interja in Barcelone, v sredo pa prav tako od 20.30 naprej še dvoboj Bayerna in Tottenhama. Obe tekmi bomo s tekstovnim prenosom spremljali tudi na naši spletni strani.

Zmagovalec minule sezone Lige prvakov Liverpool mora na gostovanju v Salzburgu za gotovo potrditev napredovanja remizirati z "rdečimi biki", seveda pa bodo Jürgen Kloppin varovanci z enim očesom spremljali tudi razplet drugega obračuna v skupini med Napolijem in Genkom. Liverpoolovi navijači bodo že drugo sezono zapored trepetali v lovu na vlak za osmino finala, ki so ga v šampionski sezoni 2018/19 ujeli šele na zadnji tekmi skupinskega dela z Napolijem. A takrat je Liverpool, gol za zmago z 1:0 je zabil Mohamed Salah, igral na domačem Anfieldu, na Solnograškem pa zdaj premierligaške podprvake čaka nov velik izziv.

Da je napetost na vrhuncu, priča tudi dogodek s ponedeljkove novinarske konference, ko se je Klopp precej ostro lotil prevajalca. Karizmatični Nemec se je v preteklosti znal pošaliti s prevajalci, enega od njih je pohvalil celo za njegov erotičen glas, a tokrat mu ni bilo do smeha, ko je slišal prevod izjave kapetana Jordana Hendersona.

'Že sem tekmovalno razpoložen'

"Sr**je je, če poleg tebe sedi nemško govoreči trener. Vprašanje je bilo, če nam pomaga, da smo osvojili Ligo prvakov, ker smo se vedno izkazali v tovrstnih situacijah. Ni rekel, da bo naš pristop sproščen, temveč da se zavedamo napornosti izziva. To so povsem običajne reči ... Moraš poslušati, sicer bi lahko prevedel tudi jaz, saj ni tako težko. Že sem tekmovalno razpoložen, to vam lahko povem,"je bil nezadovoljen Klopp.

Hendersonova izjava se v originalu glasila: "Ne, mislim, da je enako, moramo prikazati pravo predstavo in moramo priti do rezultata, da bi tako napredovali v naslednji krog, kar smo že dokazali in storili prej. A to ne pomeni, da bo lahko, in da nam bo to (osvojiti Ligo prvakov, op. a.) spet uspelo. Lahko se učimo iz tistih izkušenj in vemo, kaj moramo storiti in vemo, da bo težko. A zaupamo tudi v naše lastne sposobnosti in imam občutek, kot da bomo prikazali predstavo na naši ravni, ravni, ki smo jo sposobni. Potem lahko pridemo do dobrega rezultata."

Nemški prevod odgovora Jordana Hendersona pa je bil videti (in slišati) takole: "Ja, popolnoma se zavedamo, da se nam morda ne bo izšlo. Sploh ne čutimo pritiska in želimo igrati sproščeno. Imamo izkušnje in potrebno samozavest."

TEKMA

LESTVICA

PARI