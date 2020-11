Klopp: Dobre igre mi nikoli ne povzročajo glavobola

V skupini D Liverpool kot kaže ne bo imel težav, kar se tiče uvrstitve v zaključne boje Lige prvakov. "Redsi" so na gostovanju v Bergamu zabeležili visoko zmago (0:5) in so na prvem mestu lestvice, drugi je Ajax s štirimi, toliko jih ima tudi Atalanta.

"Prepričan sem, da tokrat noben sistem ne bi mogel ustaviti Sadia, Moja in Dioga glede na način, kako so igrali, s podporo vseh ostalih fantov v ekipi. Gomez je za njih ključen igralec in ne verjamem, da ga lahko ustavite na treh ali štirih tekmah zapored, tokrat nam je uspelo. To je bil ključ. Zmagali smo 5:0, lahko bi dosegli še več golov, vendar je naš vratar ob tem še vedno moral pokazati tri vrhunske obrambe. Fantje so odigrali fantastično tekmo, vse je bilo vrhunsko,"je bil po zmagi zelo zadovoljen trener Liverpoolčanov Jürgen Klopp.