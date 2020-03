Klopp jasen pred povratnim srečanjem: Treba bo pogosteje poizkušati

Pred povratnim obračunom med Liverpoolom in Atleticom iz Madrida je Jürgen Klopp razkril, kaj bo po njegovem mnenju ključ do uspeha in posledičnega napredovanja. Na prvi tekmi je žilava obramba Colchonerosov povsem onemogočila izjemen napad Liverpoolčanov, nemški strateg pa se nadeja, da bo v drugo povsem drugače. "Treba bo večkrat streljati v okvir vrat. Če bi pogledali samo statistiko, bi mislili, da na prvi tekmi nismo bili niti malo nevarni. Imeli smo svoje priložnosti, odlične priložnosti, a igrali smo proti ekipi, ki je verjetno najboljša na svetu v ‘globokem’ branjenju. Zadeli so z nekaj sreče, ki je mi tedaj nismo imeli. Če bi iztržili 0 : 0, bi bilo to odlično, a zagotovo nam na povratnem srečanju ne bi bilo nič lažje. V vsakem primeru bi morali zadeti," je povedal Klopp. Spomnimo, na prvem srečanju Jan Oblak ni prejel niti enega samega strela v okvir vrat, na drugi strani pa so domačini do zadetka prišli že v četrti minuti in so se v nadaljevanju posvetili predvsem branjenju priigrane prednosti, kar jim je na koncu uspelo.

Diego Simeone na Wandi Metropolitano ni računal na Portugalca Joaa Felixa, ki pa bo nared za sredino srečanje. "Branili se bodo enako, v napadu pa bodo zaradi njega drugačni, kot so bili na prvi tekmi. Joao je odličen nogometaš. Mlad in atraktiven, kar je zares izvrstna kombinacija. Slišal sem, da bo odsoten Alvaro Morata, a povratek Felixa je za Atletico velika okrepitev," je dejal Klopp.

Je pa moral nemški strateg odgovarjati tudi na vprašanja v povezavi s koronavirusom, ki v zadnjih dneh vse bolj otežuje izvedbo športnih tekmovanj. Številne državne nogometne zveze so se zato že odločile za igranje pred praznimi tribunami, kar pa za angleške klube (še) ne velja: "Včasih so nekatere stvari pomembnejše od nogometa. Šele zdaj smo se začeli zavedati, da moramo skupaj poiskati rešitev za nastalo situacijo. Koliko lahko k temu pripomoreta nogomet in prazne tribune, ne vem, a storili bomo vse, kar je v naši moči. Karkoli bodo oblasti določile, bomo upoštevali. Vsi imamo družine, otroke, partnerje in prijatelje, za katere si želimo, da bi bilo z njimi vse v redu."



