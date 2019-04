Klopp: Komaj čakam na spopad z Barco

Z izjemo pričakovano začetne ofenzive Porta , ki pa ni obrodila sadov, je Liverpool na Estadiu do Dragao ves čas kontroliral tok dogajanj, in ko je zabil uvodni gol Sadio Mane , je bilo portugalskih upov nepreklicno konec.

Gostitelji so se trudili, zabili vsaj častni zadetek, a so bili od polfinala oddaljeni svetlobna leta. "V nadaljevanju je Portu zmanjkalo moči. Kontrolirali smo tekmo in zabili, ko je bilo treba. Videlo se, da smo precej bolj izkušeni od tekmecev, nismo brezglavo napadali, ubranili smo prvi nalet gostiteljev in potem iz minute v minuto vse bolj dominirali. Mislim, da prav veliko težav nismo imeli," je bil boleče iskren po uvrstitvi v polfinale strateg Liverpoola Jürgen Klopp, ki se gostovanja na Dragauu posebej ni bal, ker ...