Klopp: Vragi komaj čakajo na tekmo z nami. Od kod jim takšna samozavest?

Ne glede na to, v kakšni formi in s kakšnim položajem čakata medsebojni dvoboj, pa je derbi med Manchester Unitedom in Liverpoolom vendarle največja tekma na Otoku. Pred spektaklom so se z napovedmi "javili" iz obeh taborov. Redsi se povsem ne otepajo vloge favorita, kaj takega bi si težko privoščili, saj so daleč najbolj vroča ekipa v Premier League, povsem drugače kot Manchester United, ki trenutno zaseda 12. mesto na lestvici, ob tem pa imajo vragi še kopico težav s poškodbami. Kljub temu se iz tabora Manchestra lahko slišijo dokaj optimistične napovedi, celo bolj optimistične, kot bi glede na formo, smele biti. "Slišim, da smo najljubši nasprotnik našim nedeljskim tekmecem. Lepo. Če sem iskren lahko rečem, da je dandanes malo nasprotnikov, ki bi z veseljem čakali na dvoboj z Liverpoolom. Očitno je Manchester ena redkih ekip, ki z veseljem pričakuje tekmo. Imajo sijajno ekipo, toda slabše rezultate in prav s temi visokoletečimi napovedmi krepijo samozavest pred derbijem. Hrepenijo po prelomnem trenutku v sezoni. Prav morebiten uspeh proti nam, bi jim lahko predstavljal prelomnico. Mi smo tu, da preložimo da njihov potencialni prelomni dogodek vsaj za teden dni," je zbranim novinarjem v napovedi za veliki otoški derbi povedal Klopp.