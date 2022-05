Klopp: Najprej trpiš, nato pa se odzoveš, čestitke fantom za izjemno predstavo

"Občutek je, kot bi bila to prva naša uvrstitev v finale Lige prvakov. Vedno je to poseben občutek, saj gre za najboljše klubsko tekmovanje na svetu," je dejal Jürgen Klopp . "Spoštovanje Villarrealu. Ima odličen stadion in pripravil je izjemno predstavo. Za nas je to zelo posebno, ker je bilo tako težko. To je bila izjemna predstava naših fantov. Pred tekmo sem dejal, da si ne želim braniti rezultata s prve tekme, da si želim igrati na zmago. To nam je uspelo v drugem polčasu," je za agencijo AFP dejal 54-letni nemški strateg.

Klopp in njegovi igralci so na koncu le našli pot do zmage. "Najprej trpiš, nato pa se odzoveš," je povod za spremembe v igri v drugem polčasu na kratko povzel Klopp. Angleški mediji kot ključnega za preobrat Liverpoola izpostavljajo Luisa Diaza, ki ga je Klopp poslal na igrišče ob polčasu. Njegov prihod v igro je močno poživil igro rdečih, ki so po odmoru dosegli tri zadetke v 12 minutah. Diaz je bil med tistimi, ki so zatresli mrežo. "On je poseben igralec," je o 25-letnem Kolumbijcu dejal njegov soigralec Andy Roberts: "Ima ogromno talenta in veliko željo zmagovati. Odlično se znajde v naši ekipi."

"Nikoli se ni lahko uvrstiti v finale, da nam je to uspelo tretjič v petih letih, pa je naravnost neverjetno," je še dodal Roberts: "Ne navijači ne igralci ne smemo takšnih dosežkov jemati zlahka."

"Prvi polčas bi morali čim prej pozabiti. Na žogi nismo bili dovolj dobri. Zgodnji gol nam ni pomagal, njim pa je zelo pomagal, zato smo morali kopati globoko in biti odločni. Drugi polčas smo odigrali izjemno. Žogo smo hitreje podajali in njim je bilo težko držati korak s tempom in tekom. To je bila zaslužena zmaga glede na učinkovitost v drugem polčasu," pa je dejal Liverpoolov branilec Virgil van Dijk.