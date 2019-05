'Od ne preveč privlačnega vaškega dekleta do supermodela'

Številni nogometaši bodo poleti iskali nove delodajalce, Liverpool pa pri 'novačenju' novih moči ne bi smel imeti velikih težav. "Ko skušamo v svoje vrste privabiti novega igralca, prepričevanje ni več potrebno. Ni mi več potrebno razlagati, kaj pomeni biti nogometaš Liverpoola. To je očitno," je v nedavnem intervjuju z legendarnim Jamiejem Carragherjem veselo pojasnil Klopp.

Redsi pri prestopih le redko naredijo napako, kar se odraža tudi na zelenici. Po izjemnem preobratu z Barcelono (4 : 0) so se namreč že drugič zapored znašli v elitnem finalu, kjer se bodo prvi junijski dan pomerili s Tottenhamom. Odlična energija, ki vlada v slačilnici Liverpoola in izjemne predstave v Ligi prvakov ter angleškem prvenstvu, kjer se jim je le za las izmuznil naslov prvaka, pa redse postavljajo v sam vrh najbolj zaželenih klubov.

Prav po zaslugi preobrata z Barcelono, ki se bo vpisal med nepozabne mejnike klubskega nogometa, je Liverpool postal še bolj zaželen med evropsko elito. "Liverpool se je iz ne preveč privlačnega vaškega dekleta spremenil v supermodela. Spet smo med peterico ali šesterico najboljših v Evropi. Ne vem, kdaj nazadnje smo bili med najboljšimi, a prepričan sem, da že dolgo ne," je zatrdil karizmatični Nemec, ki se uspehov veseli skupaj z navijači: "Prav zato se veselim skupaj z ljudmi. Vidijo svoj klub in si mislijo: Glejte to, glejte te rdeče, to je Liverpool. Tako se počutimo v tem trenutku."